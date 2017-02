Bilan positif pour le salon de la moto

Si l’on savait déjà que certaines personnes n’aiment pas l’hiver québécois, on en a eu la preuve ce weekend alors que plus de 19 000 personnes sont venues oublier le froid en reluquant les nouveaux modèles du Salon de la Moto et du VTT de Québec.

Encore une fois cette année, l’achalandage qui frôle les 20 000 personnes réjouit au plus haut point les organisateurs du salon. «Québec est notre événement le plus stable d’année en année. Ce sont à peu près toujours les mêmes chiffres», explique la directrice de l’événement, Bianca Kennedy.

Selon elle, la décision de tenir l’événement en février demeure la meilleure au fil des éditions. Oui l’hiver est long au Québec, mais un salon de la moto sous une fine neige et un mercure avoisinant les -15°C devient un baume pour les fanatiques en manque.

«C’est un temps dur pour les ‘’riders’’. Le salon devient comme une occasion parfaite de se rappeler que le printemps arrive», insiste M. Kennedy, éternelle optimiste, même en hiver. «Normalement, dans 40 jours, nous aurions le droit de rouler!»