Pour plusieurs amateurs, le Super Bowl est bien plus qu’un simple match de football. C’est l’occasion de se rassembler en famille pour le plus gros événement sportif de l’année.

Le garde des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif a profité de l’occasion pour inviter les nombreux amateurs de football du Québec à vivre cette soirée festive en sa compagnie.

«C’est plus que juste du football, c’est vraiment un événement marquant de la télévision, que ce soit pour la bouffe, les publicités, le spectacle de la mi-temps... et bien sûr, c’est le match de football avec le plus haut niveau qui existe», a mentionné le sympathique Québécois en entrevue à La Cage-Brasserie sportive du centre-ville de Montréal.

«On a souvent écouté le Super Bowl, mais c’était plus une opportunité de cuisiner, de passer du temps en famille.»

Figure populaire

Le colosse de 6 pi 5 po apprécie d’ailleurs tout l’appui qu’il reçoit depuis qu’il s’est établi dans la meilleure ligue au monde.

«D’être ici ce soir, avec des passionnés de football qui sont profondément contents pour toi... ce sont des gens qui sont fiers de voir quelqu’un d’ici qui a du succès et ça me touche. Ça me pousse à me défoncer encore plus. J’ai une chance incroyable et je ne veux pas la gaspiller.»

Bien sûr, le joueur de ligne offensive aurait préféré être sur le terrain en ce 51e Super Bowl.

«Quand tu fais les séries et que tu te fais éliminer, tu te dis que ça aurait pu être toi, a-t-il admis. Le genre de pression que ces gars-là doivent vivre, je suis plus en mesure de comprendre c’est quoi, d’apprécier le spectacle et de respecter le travail des deux équipes.»

Confiant dans son équipe

Il croit toutefois que les Chiefs ont les ingrédients pour atteindre le match ultime et que le quart Alex Smith sera une pièce importante du casse-tête.

«Je pense qu’on a vraiment une bonne équipe. Défensivement, on est très solide. Offensivement, le mot clé est la constance. Il faut qu’on apprenne à être un peu plus constants, mais on a clairement de très bons outils pour gagner des matchs.»

«Alex est un grand leader. On regarde souvent les points, mais au bout du compte, on oublie qu’un quart doit inspirer à ses joueurs, surtout à sa ligne offensive, le désir de tout donner pour le bloquer et c’est ce qu’il dégage [...] Notre défensive est très bonne pour créer des revirements et Alex est excellent pour protéger le ballon.»

Si les Falcons ont été en mesure de se forger une confortable avance à la mi-temps, avant de la voir fondre au quatrième engagement, c’est notamment en raison du porteur Devonta Freeman, qui a amassé 71 verges et un touché en seulement six courses en première demie.

«Quand ils ont réussi 100 verges et plus au sol cette saison, ils ont gagné. C’est ça, les Falcons, c’est une très bonne attaque aérienne, mais aussi très efficace au sol.»

Le Québécois voue également un grand respect à Tom Brady.

«C’est assurément un très grand joueur, probablement le plus grand de tous les temps, a-t-il dit. Mais ça reste que c’est difficile de comparer, de prendre le meilleur maraudeur et le comparer au meilleur quart et de dire que le quart est le meilleur. Le football, c’est 11 joueurs qui sont sur le terrain et qui jouent 11 positions complètement différentes.