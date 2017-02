Conan O’Brien joue à un jeu conçu à Montréal avec Tom Brady et Dwight Freeney

Conan O’Brien a essayé le jeu For Honor avec Tom Brady des Patriots et Dwight Freeney des Falcons dans une édition spéciale Super Bowl de Clueless Gamer.

Dans la série Clueless Gamer, O’Brien teste les jeux vidéo les plus populaires du moment avec plusieurs invités. Dans ses capsules, l’animateur a testé GTA V, Minecraft, Skyrim et maintenant For Honor, un jeu qui a été conçu chez Ubisoft Montréal.

Tomy Brady, le célèbre quarterback pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, réussit à démolir ses adversaires dans ce jeu de combat brutal.

Pauvre Conan.