De l’huile de cannabis à l’hôpital

Un patient atteint de leucémie suivant des traitements de chimiothérapie a obtenu sa prescription d’huile de cannabis directement à la pharmacie de l’hôpital où il est traité, une première au Québec, selon son médecin traitant.



«À notre connaissance, aucune autre pharmacie dans un centre médical québécois n’a déjà acheté le produit (du cannabis) pour un patient hospitalisé», indique Dr Antonio Vigano, médecin au programme de soins de soutien et palliatifs du centre universitaire de santé McGill (CUSM) et professeur au Département d’oncologie et de médecine. Un cas semblable est survenu au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke en 2014, où un patient atteint de cancer avait eu l’autorisation de fumer son propre cannabis dans sa chambre.



Le patient avant tout

Perte d’appétit, de poids et problèmes de sommeil, le patient du Dr Vigano est dans une «phase très avancée» et a déjà expérimenté en vain plusieurs avenues qu’offre la médecine traditionnelle. «Nous avons expérimenté le Nabilone (comprimé d’un cannabinoïde synthétique, dont la structure chimique s’apparente à celle du THC présent dans la marijuana), mais ça n’a pas fonctionné», explique-t-il, en parlant de son patient, atteint de leucémie et du syndrome de l’anorexie-cachexie lié au cancer, provoquant notamment une importante perte d’appétit et de poids.



Effets secondaires

Ainsi, depuis le 27 janvier, M. Hector reçoit trois gouttes d’huile de cannabis sur la langue, à raison de trois fois par jour. «Ce n’est pas le même feeling que lorsqu’on le fume, c’est moins fort et l’effet se fait sentir plus tard», explique l’homme de 49 ans, hospitalisé depuis 2007.



Avec ce nouveau traitement, il estime que sa qualité de vie a grandement augmenté. «Si je ne fume pas, je ne mange pas. J’ai aussi beaucoup plus d’énergie», dit-il.



«Il n’y a pas beaucoup de médicaments que l’on peut utiliser pour stimuler l’appétit. Il y a les stéroïdes, mais on peut avoir des problèmes d’infections et de perte de muscles, en plus de possibles dérangements métaboliques, qui ne sont pas au bénéfice du patient», indique Dr Vigano, qui prescrit de la marijuana à près de 400 patients, depuis 18 mois.



«Normalement, le cannabis naturel est mieux toléré (que le Nabilone) parce que c’est moins puissant que la molécule synthétique», ajoute le médecin spécialisé en traitement de la douleur et soins palliatifs pour des patients atteints de cancer.



Manque de données

La prescription de cannabis est encore bien loin d’être encouragé par les différentes associations médicales. Le Collège des médecins du Québec l’encadre, à condition qu’elle soit faite dans un cadre de recherche. On précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’un traitement reconnu en rappelant le manque de données probantes sur son efficacité. Le son de cloche est le même du côté de l’Ordre des pharmaciens du Québec, qui précise notamment qu’au même titre que les stupéfiants, le cannabis doit faire l’objet de mesures strictes d’approvisionnement, de distribution, d’entreposage, d’administration et de destruction.



Du côté de l’Association médicale canadienne, on reconnaît l’usage «très limité» du cannabis, pour des patients en « phase terminale ou souffrant de douleurs chroniques», en balisant la pratique avec les normes de Santé Canada.

Une autre clinique de cannabis à Québec



Plus de 10 jours après la fermeture de la clinique la Croix verte, une autre clinique de cannabis thérapeutique, déjà implantée à Montréal et à laquelle collaborent huit médecins dont le Dr Antonio Vigano, a entamé des démarches pour s’installer à Québec, près du CHUL.



L’équipe de la clinique Santé Cannabis, qui a pignon sur rue à Montréal depuis plus de deux ans, veut ainsi se rapprocher des médecins pour les inviter à pratiquer dans sa future clinique, dont l’ouverture pourrait avoir lieu en 2017. L’opération séduction est d’ailleurs déjà commencée auprès de médecins, mais n’est pas chose simple. «Nos médecins approchent des résidants ou d’autres médecins de leur clinique. On essaie de faire comme ça, puisqu’ils ne sont pas tous ouverts à l’idée», indique la directrice générale de la clinique montréalaise, Nadia Kvakic.



Contrairement à la boutique Weeds et la clinique Croix verte, qui a d’ailleurs été perquisitionnée et fermée le 25 janvier par les policiers de Québec, Santé Cannabis ne vend pas de cannabis sur place. Ces dispensaires amènent d’ailleurs une image négative de la pratique, selon le Dr Vigano. «Ils ne font pas un bon travail et ça donne une mauvaise réputation à la pratique», indique-t-il.



«On fait affaire avec les producteurs autorisés par Santé Canada. Le médecin prescrit un produit et le producteur choisi envoie la commande par la poste», explique-t-elle. Au Canada, 38 producteurs sont approuvés par Santé Canada, dont seulement un au Québec, Hydropothicaire, à Gatineau.



Conditions de santé particulières

Une tournée de séances d’information est d’ailleurs prévue à Montréal en février, puis à Sherbrooke et Québec au début du mois d’avril, en compagnie de médecins de la clinique Santé Cannabis, qui aborderont les bienfaits du cannabis médical pour certaines conditions de santé particulières.



Des heures de route pour une prescription

Des médecins de la clinique, spécialisés en traitement de la douleur, soins de soutien et palliatifs, sont présents à temps partiel à la clinique Santé Cannabis pour évaluer les quelques 2000 patients, dont une vingtaine partent de Québec pour renouveler leurs prescriptions.



«Ce sont souvent des gens qui ont des douleurs chroniques ou en chimiothérapie, qui ont de la difficulté à conduire, souvent, ils doivent rester même se prendre une chambre d’hôtel, ça représente beaucoup de frais pour se faire traiter», mentionne Mme Kvakic, précisant que certains patients sont déjà partis de Gaspé et Rouyn-Noranda pour obtenir leur renouvellement de prescription à la clinique de la rue Amherst.

Administrer le cannabis

Par inhalation: pour traiter des symptômes plus aigus, dans un délai plus rapide



Par voie orale (comprimés, gouttes) : pour un effet prolongé et constant. Plus facile à utiliser pour les personnes âgées ou gravement malades, en perte d’autonomie.



Le THC est toutefois contre indiqué pour les patients souffrants de problèmes cardiaques.