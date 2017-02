Des migraines d’origine bactérienne?

Une observation surprenante suggère que la bouche des personnes touchées par la migraine possède une flore bactérienne qui favorise la production de monoxyde d’azote, une molécule connue pour déclencher les maux de tête.

On estime qu’environ 20 % des femmes et 6 % des hommes sont aux prises avec des migraines ­récurrentes. Ces migraines ­prennent généralement la forme de douleurs intenses localisées d’un seul côté de la tête (le mot ­migraine provient du grec ­êmikraníon, qui signifie «douleur ­touchant la moitié du crâne») et s’accompagnent de nausées, de ­vomissements et/ou d’une ­sensibilité à la lumière et au bruit.

Dans certains cas, les épisodes de migraine peuvent aussi être précédés par des perturbations sensorielles appelées aura (flashs, taches visuelles, scintillements). Tous ces facteurs font en sorte que les migraines sont parmi les ­céphalées les plus incapacitantes, les personnes touchées pouvant devenir complètement inaptes à accomplir leur routine habituelle pendant les crises.

Les nitrates, retrouvés dans ­plusieurs aliments, peuvent être transformés en nitrites par les ­bactéries présentes dans la bouche. Lorsqu’ils atteignent la ­circulation sanguine, ces nitrites sont convertis en monoxyde d’azote, une molécule qui provoque une vasodilatation des vaisseaux sanguins et qui, en conséquence, améliore la circulation du sang et diminue la pression artérielle.

Bien que ces phénomènes soient positifs pour la santé cardiovasculaire, ils pourraient paradoxalement contribuer au développement des migraines: la vasodilatation des artères des ­méninges (couche protectrice du cerveau) cause une augmentation du flux sanguin et une inflammation qui peut ­stimuler certains nerfs crâniens et déclencher la douleur.

En ce sens, on sait depuis longtemps que les aliments riches en nitrates (vin, chocolat, ­légumes verts à feuilles, charcuteries) favorisent la survenue ­d’épisodes de migraine et c’est pour cette ­raison qu’on conseille aux ­migraineux d’éviter ­autant que possible ces aliments. Certains ­médicaments pour le cœur (la ­nitroglycérine, par exemple) contiennent aussi des nitrates et près de 80 % des patients qui ­prennent des médicaments pour traiter l’angine de poitrine ou l’insuffisance cardiaque font état de maux de tête comme effet secondaire. Il est donc possible qu’il existe un lien entre la production de monoxyde d’azote par la flore bactérienne buccale et le déclenchement des migraines.

Différences de bactéries

Pour explorer cette possibilité, des scientifiques de l’Université de Californie à San Diego ont analysé la composition de la flore bactérienne provenant de volontaires migraineux et l’ont comparée à celle de non-migraineux. Ils ont obser­vé des différences significatives entre les deux, notamment la présence chez les migraineux de taux plus élevés de Rothia mucilaginosa et Haemophilus parainfluenzae, deux espèces connues pour être les principaux ­pro­duc­teurs de nitrites de la cavité ­buccale.

Cette ­différence se traduit vraisemblablement par une plus grande quantité de nitrites formés au niveau de la bouche, car l’analyse plus poussée des gènes bactériens associés à la flore ­buccale indique une plus grande abondance de gènes qui participent à cette transformation ­(nitrate reductase, nitrite ­reduc­ta­­se et nitric oxide [NO] ­reductase).

Dans l’ensemble, ces observations suggèrent donc que la flore bactérienne buccale contribue à la transformation des nitrates de ­l’alimentation (ou de médicaments) en nitrites, ceux-ci étant par la suite convertis en monoxyde d’azote qui dilate les vaisseaux sanguins et provoque une crise ­migraineuse.

Ce résultat surprenant ouvre donc potentiellement la porte à de nouvelles approches pour le ­traitement de certains types de ­migraines, basées sur la ­prévention des crises à la source, c’est-à-dire en interférant avec le métabolisme de la flore bactérienne buccale.