PHOTOS | Des symboles nazis dans le métro? Non merci!

Un avocat de New York, Gregory Locke, a publié une belle histoire d'unité et de respect de la différence sur sa page Facebook. Alors que des croix gammées ornaient tristement toutes les publicités et les fenêtres d'un wagon de métro, plusieurs passagers se sont unis afin de les effacer le plus rapidement possible.

Dessinés au crayon-feutre permanent, les symboles nazis accompagnés de messages tels que «la place des Juifs est dans un four» ont créé un malaise dans le train.

«Le train était silencieux. L'ambiance était lourde, et tout le monde se regardait, sans vraiment savoir quoi faire», explique le diplômé de l'Université de Syracuse qui compte près de 5000 abonnés sur Facebook.

Soudainement, un homme s'est levé, frappé par un éclair de génie: «le liquide antibactérien efface le Sharpie. Ça nous prend de l'alcool.»

Il a trouvé des mouchoirs et s'est mis au travail.

«Je n'ai jamais vu autant de personnes fouiller dans leur sac afin de trouver des mouchoirs et du Purell. En deux minutes, il n'y avait plus aucun symbole nazi dans le wagon», continue Gregory.

Un passager «considère que c'est ça, l'Amérique de Trump».

«Non, ce n'est pas ça, l'Amérique de Trump. Pas ce soir et jamais. Pas tant que les New-Yorkais entêtés auront leur mot à dire», écrit Gregory Locke.