Deux dossiers à régler

Si la participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques a retenu toute l’attention la semaine dernière, il y a deux autres dossiers qui sont encore plus prioritaires parce qu’ils touchent tous les joueurs de la Ligue, sans exception: le calen­drier compressé et la qualité de la glace dans certains amphithéâtres.

Commençons par le dossier probablement le plus simple à régler, celui du calendrier compressé. Le gros du problème se résume par une nouveauté, soit un congé de cinq jours pour chaque formation entre le 1er janvier et le 28 février.

Ce sont les joueurs qui ont demandé cette pause de cinq jours, estimant qu’il y aurait moins de blessés et que la qualité du spectacle serait meilleure. Inutile de vous dire que, présentement, c’est tout le contraire qui se produit.

Une décision en juin

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, m’a confirmé qu’il allait s’asseoir avec l’Association des joueurs en juin pour déterminer si cette pause obligatoire de cinq jours allait revenir la saison prochaine.

Il faut dire que ce dossier était à l’ordre du jour lors de la réunion des gouverneurs de la Ligue, la semaine dernière.

«Il y a beaucoup de propriétaires qui n’aiment pas les cinq jours de congé, m’a indiqué celui du Canadien, Geoff Molson. Il y en a qui n’aiment pas ça à cause des nombreuses blessures, entre autres.»

«On a parlé des ajustements à apporter pour les années à venir, a poursuivi M. Molson. Avec la possibilité que les joueurs participent aux Jeux olympiques en 2018, c’est encore moins facile. La Coupe du monde, ce fut difficile pour certains joueurs. On n’a pas eu de solutions [lors de la réunion], mais il faudra arriver avec une formule dans l’avenir. Gary Bettman va essayer d’en arriver à une solution. C’est sans compter que les joueurs ne sont pas heureux non plus.»

Et est-ce probable que ce congé de cinq jours ait été l’expérience d’une seule saison? «L’éliminer est peut-être un peu trop fort, souligne M. Molson. Mais on doit s’ajuster. Les Maple Leafs vont disputer 36 matchs en 60 jours. Nous, on s’en est bien sortis, mais on a eu beaucoup de joueurs blessés.»

La Coupe du monde de hockey, en septembre, a aussi eu un impact majeur sur les joueurs qui ont participé à l’événement. À l’exception de Sidney Crosby, Brad Marchand et Brett Burns, aucun joueur qui a participé à la finale pour la formation canadienne ne connaît une saison exceptionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi les dirigeants de la LNH se demandent si la prochaine Coupe du monde, en 2020, aura lieu durant la saison, comme les Jeux olympiques, ou plus tôt au mois de septembre, pour donner aux joueurs la chance de souffler un peu.

S’attaquer à un problème

La LNH et l’Association des joueurs ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de s’attaquer à un problème important, soit la qualité de la glace dans plusieurs amphithéâtres.

C’est pourquoi, pendant tout le mois de février, tous les joueurs doivent remplir un formulaire sur la qualité de la surface glacée, immédiatement après chaque rencontre.

Ces formulaires seront ensuite étudiés par le responsable des patinoires de la Ligue, Dan Craig.

Pourquoi s’attaquer à ce problème? Parce que de plus en plus de voix s’élèvent pour dire que la grosseur de l’équipement des gardiens n’a rien à avoir avec le peu de buts qui se marquent à chaque match.

Le problème est beaucoup plus lié à la qualité de la glace, qui est considérée comme médiocre dans plusieurs amphithéâtres.

Ce n’est pas du tout un problème au Centre Bell à Montréal. Malheureusement, les problèmes sont majeurs, certains soirs, à Brooklyn, Boston, New York et San Jose, entre autres.