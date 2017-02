Donald Trump a été piraté sur Twitter

Un expert en sécurité belge a voulu donner une leçon au président américain Donald Trump en piratant les contenus de ses Tweets.

Bien avant son élection à la présidence américaine, Donald Trump était très actif sur son compte Twitter, partageant du contenu plutôt anodin, malgré certains propos controversés.

C’est ce qui est arrivé en avril 2012; Donald Trump a tweeté un message plutôt simple: «Je parlerai au San Jose Convention Center demain pour le tout premier congrès National Achievers», suivi d’un lien pour l’événement, rapporte The Verge.

Sauf qu’un site web n’a pas une durée éternelle. Le lien de l’événement partagé par Trump est en fait devenu libre après un certain temps et l’expert belge Inti De Ceukelaire l’a remarqué. Pour s’amuser un peu, il a acheté le nom de domaine qui était désormais libre, et l’a redirigé vers une vidéo se moquant du nouveau président américain.

I'll be speaking tomorrow at the San Jose Convention Center (CA) for the first- ever National Achievers Congress http://t.co/m4JN2oIw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2012

Ce n’est pas une forme de piratage conventionnelle; le compte de Donald Trump n’a pas été touché directement. Le tout s’est fait à l’extérieur de Twitter en cherchant des liens «morts» ou qui allait expirer bientôt.

Les événements, pour lesquels on achète un domaine temporaire, sont particulièrement à risque.

«Je voulais simplement prouver que c’est possible, et dangereux», a confié le pirate/expert à The Verge.

L’homme a acquis plusieurs autres URL expirées, dont une qui mène désormais à une vidéo de Trump en compagnie des pouliches My Little Pony.

Il y a un an, Donald Trump décrivait Bruxelles comme était un «trou de l’enfer», ce qui a inspiré Inti De Ceukelaire à se venger d’une façon plutôt astucieuse.