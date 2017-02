Nous voguons depuis une semai­ne entre la solidarité et le dégoût devant les propos racistes exprimés sans gêne par certains internautes. Il est vrai que les dénonciations se sont multipliées et que les appels à l’ouverture ne cessent de pleuvoir. Cependant, il est perturbant de voir que tous les Québécois ne sont pas ouverts à la diversité.

Jeunesse et diversité

Pourtant, je me souviens de plusieurs déclarations lors de l’épisode de la charte des valeurs: «Les jeunes sont plus ouverts», «les jeunes ont l’habitude de côtoyer des Québécois de plusieurs origines». On nous faisait l’apologie de la jeunesse, de son ouverture et du cours d’ECR qui permettait de discuter des religions et de différentes cultures au-delà des tabous. On utilisait ces phrases toutes faites pour confirmer que nous n’avions pas besoin de règles de vivre ensemble. Que c’était des revendications passéistes, que la société était passée à autre chose.

Pourtant, cette semaine, plusieurs jeunes hommes de moins de 30 ans ont défrayé la chronique à cause de leur racisme. Doit-on comprendre, avec cet échantillon, que ce ne sont pas tous les jeunes qui sont ouverts à la diversité? Ou tout simplement y voir une forte médiatisation d’une minorité qui, jusqu’à hier, se cachait dans les sous-sols?

Éducation à la diversité

Il est vrai que les jeunes sont plus ouverts, plus inclusifs, mais à force de voir des reportages, des articles et des téléjournaux s’ouvrir sur des images troublantes venant d’ailleurs, et maintenant d’ici, l’éducation à la diversité dans les écoles a une forte concurrence. Les messa­ges sont parfois contradictoires et il faut savoir faire la part des choses. La seule façon d’y voir clair, c’est, d’une part par l’éducation classique à l’école, mais surtout par l’éducation populaire. Nous avons tous un rôle à jouer pour apprendre aux généra­tions futures à être accueillantes.