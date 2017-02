Comblée avant d’entrer aux soins palliatifs

Depuis, elle a passé une soirée de princesse, vécu une métamorphose, s’est promenée en Mustang et en limousine, rencontré Véronique Cloutier, dépensé 1000 $ dans un magasin de jouets, serré un nouveau-né dans ses bras et surtout, vu sa petite dernière entrer en maternelle.

Annie St-Louis chérissait l’idée de voir sa plus jeune, Gabrielle, entrer en maternelle au mois de septembre prochain. Face à l’inévitable, l’école Le P’tit Bonheur de Trois-Rivières a préparé une rentrée plusieurs mois plus tôt pour la jeune fille. Elle a eu sa rentrée au mois de décembre, où elle a pu passer une journée en classe, à la suite de la parution d’un article dans Le Journal. Gabrielle fréquentera d’ailleurs cette école l’année prochaine.

«Je lui ai préparé un sac, elle avait tout ce que ça lui prenait. Elle était contente et toute belle en plus, avec un nouveau kit de vêtements. Ils l’ont emmenée en autobus avec tous les petits copains», raconte la maman, infiniment reconnaissante.

Il faut dire que M me St-Louis a reçu des centaines de messages et plusieurs offres pour l’aider à réaliser ses rêves quand son histoire a été publiée au mois de novembre.

Parmi eux, l’humoriste Michel Barrette, qui lui a offert un forfait souper-spectacle-nuitée à elle et 10 de ses proches, à son auberge Les Trois Tilleuls. Qui plus est, l’humoriste a envoyé une limousine les chercher.

À quelques jours de la fin, Annie St-Louis vit des hauts et des bas, mais elle tient à lancer un message d’espoir.

«Passez des bons moments. Faites-vous des souvenirs avec les gens que vous aimez», dit-elle.

Elle rappelle également qu’il ne faut pas attendre de mourir pour commencer à vivre.

Du bon partout

«Il faut essayer de ne pas avoir de regrets dans la vie. J’ai canné mon argent et je n’ai pas pu en profiter. Ça va aller à mes enfants et c’est correct de même, mais j’aurais donc dû, le jour où je voulais me gâter, m’acheter une nouvelle sacoche ou une nouvelle paire de bottes. Ne pas calculer et juste me l’acheter», dit-elle.

La mère de trois enfants persiste à voir du bon partout, même dans la souffrance et la maladie. «Ça rapproche le monde. Chaque fois que ma mère vient, elle me donne un bec, elle me serre et elle me dit “je t’aime, ma fille”, ajoute-t-elle. Elle reste quand même très réaliste face à ce qui l’attend.

«Je ne pensais pas avoir peur, mais oui, j’ai peur. Je suis triste de laisser mes enfants. Plus ça se rapproche, plus l’étau se resserre autour de moi. Ça me fait peur. C’est de l’inconnu, je ne sais pas comment ça va arriver non plus. Est-ce que je vais être très souffrante? C’est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas que mes enfants me voient agoniser», dit celle qui envisage de demander l’aide médicale à mourir quand elle n’en pourra plus.

Ses souhaits