Enfin un triomphe pour La Capitale

L’équipe de La Capitale du capitaine Dominique Chaput a enfin pu sabler le champagne au terme de la course en canot à glace du Carnaval disputée dimanche après-midi sur le fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Lévis.

«Ça fait au moins 10 ans qu’on la voulait! Ça fait des années qu’on court ensemble et on espérait l’emporter chaque année. On a souvent obtenu la deuxième place. Cette année, on a commencé à y croire durant le troisième tour, et là, on s’est dit que c’était notre chance. Ensuite, on a tout donné. Puis, je tombe en vacances, alors disons que ça part bien», s’est exclamé le résident de Québec, pas peu fier du travail de moine accompli par ses coéquipiers en 1 h 26 min.

Caractère

Ce premier sacre à la mythique épreuve du Circuit québécois de canot à glace est d’autant plus savoureux qu’il est survenu à la suite d’une remontée spectaculaire de l’embarcation, partie septième du Bassin Louise au départ.

«On n’a jamais lâché. On se disait qu’à trois tours, ça nous donnait la chance de ne jamais nous décourager. À un moment donné, on a essayé une autre ligne et ça a marché. On a forcé fort pour revenir!» a renchéri cet ambulancier de carrière.

Chaput et ses partenaires, qui ne participent cette saison qu’à trois des sept courses du calendrier de la Coupe des glaces, ont devancé les formations Château Frontenac/Le Soleil et Volvo dans la dernière portion du parcours sur le fleuve. Si le froid n’a pas été un enjeu, la neige qui tombait et les nombreux obstacles ont donné des maux de tête aux occu­pants des embarcations.

Déception pour Anderson

Après avoir retrouvé sa couronne l’an dernier, Jean Anderson, de Château Frontenac/Le Soleil (1 h 26 min 41 s) l’a de nouveau cédé, terminant deuxième au terme d’une chaude lutte avec Volvo (1 h 26 min 44 s), qui a complété le podium. Sa 25e victoire au Carnaval attendra. L’équipe s’était pourtant forgé une confortable avance avant la fin du deuxième tour.

«On avait une très bonne avance, mais en finissant le deuxième tour, on rattrapait les [bateaux] de la classe participation. Il y avait une grosse veine d’eau et c’était noir de canots dans l’eau. Si on avait embarqué là-dedans, on se serait coincés. Alors que les équipes en arrière, quand elles sont arrivées, il n’y avait plus personne dans la veine d’eau. Ils ont pu dépasser ce peloton dans de meilleures conditions que nous», a expliqué le légendaire canotier, qui avait remporté les deux premières courses de la saison à Portneuf et à Rimouski.

Mylène Martel l’emporte chez les dames