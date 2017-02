Humour et amour font la paire

Après avoir connu un énorme succès avec son premier livre, Ma vie amoureuse de marde, l’humoriste Anne-Marie Dupras propose des conseils éclairés pour soigner les peines d’amour. Elle propose un nouveau livre émouvant, drôle et très bien conçu: Le compagnon du cœur brisé.

Anne-Marie Dupras raconte comment, en mettant la touche finale du dernier livre où elle avait toujours un maigre espoir de rencontrer l’amour, elle a rencontré Sébastien, l’homme de sa vie, avec qui elle s’est ensuite mariée.

Chapitre après chapitre, avec le franc-parler qu’on lui connaît, Anne-Marie parle du long cheminement que doivent faire les cœurs brisés pour se remettre sur les rails. Elle explique comment passer à autre chose au lieu de perdre du temps précieux à «rester sur le cas de son ex».

Humour et sensibilité

Avec humour et beaucoup de sensibilité, elle propose de faire la paix avec le passé, d’apprendre à s’aimer soi-même, et à mettre le cap sur les nouvelles rencontres en adoptant une attitude lucide et positive. Et pour que ce soit quand même amusant, elle a intégré des petits exercices et un peu de coloriage à l’aventure!

Alimentée par les témoignages de ses fans sur Facebook, elle a eu envie de faire un livre, et de demander aux gens d’agir, pas juste lire. «Moi, ce que je n’aime pas, c’est les gens qui sont pris dans leur marasme de cœur brisé, de cœur assassiné, vidé, troué, appelle-le comme tu veux. Je l’ai été moi-même. C’est facile de rester dans cet état et de ne pas avancer. C’est ce qui est le plus dangereux, selon moi. Et on ne sait pas comment avancer.»

Pour se sortir elle-même de sa dernière peine d’amour, Anne-Marie Dupras a écrit son blogue et beaucoup lu sur la question. «J’ai tout fait pour m’en sortir. Je n’avais pas le choix: j’ai deux enfants. Je ne pouvais pas juste me laisser choir comme une grosse patate et me laisser mourir sur l’asphalte. J’ai lu, j’ai lu, j’ai lu.»

Boîte à outils

Elle a cogité sur l’affaire et conçu un genre de boîte à outils pour aider les gens à se sortir de l’impasse. «Ce n’est pas pour retrouver l’amour, mais pour se rendre compte que tu en as déjà de l’amour, et qu’un jour tu vas être prête à le retrouver. Eh oui, il y en a pour tout le monde, de l’amour.»

«J’ai vraiment fait le livre que j’aurais voulu donner à mes meilleures amies que je ramasse à la petite cuillère... en pensant que tout le monde est ma meilleure amie.» Son ton personnel, très drôle et inimitable, rend son livre unique. «Je voulais donner l’impression que je suis avec toi, dans ce processus.»

►Anne-Marie Dupras, Le compagnon du cœur brisé. Les Éditions de l’Homme, 176 pages. En librairie le 8 février

Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme

EXTRAIT

« Si un cœur qui se brise était considéré comme un accident de la route, à me regarder aller au fil des années, on aurait parfois pu jurer que je n’ai jamais appris à conduire!

Je me considère humblement comme une experte en matière de cœur brisé parce que j’ai, bien malgré moi, subi mon lot de ruptures et de relations qui ne fonctionnaient pas. Alors, si je vous donne des conseils, ce n’est pas que je pense avoir raison, et ce n’est pas que je suis convaincue que vous avez tort. C’est plutôt parce que je veux vous éviter d’apprendre à la dure, ou encore de perdre votre temps et de gaspiller votre amour, comme je l’ai trop souvent fait.

Je suis passée par là moi aussi. Croyez-moi, je sais que c’est tout sauf facile. Mais je sais aussi que c’est possible.»