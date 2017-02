Des détenus veulent qu’on double leur salaire

Des détenus mécontents du salaire qui leur est versé au pénitencier se présenteront au tribunal demain dans l’espoir de forcer le gouvernement à doubler leur rémunération.

«Le revenu actuel d’un détenu se situe autour de 50 $ pour deux semaines de travail à temps plein; la rétribution est nettement insuffisante», se plaint le regroupement de prisonniers dans sa requête déposée à la Cour fédérale.

Dans la poursuite, ils se plaignent que leur salaire n’a pratiquement pas augmenté depuis 1981. Or, le coût d’une «cantine», soit les articles achetés par les prisonniers, a explosé entre 1981 et 2005, selon le document de cour. D’un coût moyen de 8,49 $ par semaine, il a grimpé de 725 % pour attein­dre 61,59 $.

«En 2014 [au dépôt de la poursuite], les détenus se retrouvent dans une situation encore plus précaire», déplorent les prisonniers.

À la même époque, le Bureau de l’enquêteur correctionnel avait tiré la sonnette d’alarme. «Une bouteille de sirop pour la toux coûte plus que le salaire d’une journée», notait-il.

Indexer les salaires

Une des avocates au dossier, Me Rita Magloé Francis, explique qu’il serait raisonnable d’indexer les salaires, surtout que les coûts ne seraient pas faramineux. «On calcule que ça reviendrait à une rémunération de 12 $ par jour [environ le double de ce qui est versé actuellement]», dit-elle.

Reste qu’avec quelque 14 600 détenus au pays, il s’agirait d’une facture de plusieurs millions pour le gouvernement canadien.

Le Bureau de l’enquêteur correctionnel esti­me qu’un salaire moyen de 40 cents de l’heure n’augure rien de bon pour le détenu qui sera libéré. «Des montants aussi dérisoires ne représentent pas une importante contribution à une réinsertion sociale sans risque», peut-on lire dans son rapport.

Entre les murs, les salaires trop bas posent problème puisqu’ils peuvent aussi contribuer à des tensions entre détenus et à la contrebande pour se remplir les poches, déplorent des prisonniers.

Notons que cette poursuite implique tous les pénitenciers fédéraux. Les détenus qui y séjournent ont tous été condamnés à un minimum de deux ans d’incarcération.

Outre leur salaire, les détenus ont aussi le droit de recevoir environ 750 $ par an de l’extérieur, soit un peu plus de 14 $ par semaine.

Du « travail forcé », dénoncent des détenus

Des détenus affirment sans détour qu’ils sont soumis à une forme de «travail forcé», qui crée plus de problèmes qu’il n’en règle.

«À Drummondville, les nouveaux doivent travailler trois mois à faire de la couture», explique le détenu Christian Bédard, responsable des plaintes et griefs pour les prisonniers, qui y voit du travail forcé.

Un ex-détenu ayant passé plus de trois décennies derrière les barreaux, entre autres pour tentatives de meurtre, abonde dans le même sens.

«À Drummondville, j’ai refusé [de faire de la couture], j’ai dit que c’était des travaux forcés. Avant, on pouvait apprendre un métier, comme la plomberie ou la mécanique, mais les services correctionnels font des coupes, ça n’aide pas à avancer», dit Claude Joly.

M. Bédard, de son côté, insiste d’ailleurs pour dire que la formation de couture ne sert en rien à la réhabilitation.

«Au Québec, il n’y a pas de débouchés avec ce type de formation, affirme-t-il. En sortant, je vais faire quoi? Aller travailler au Vietnam? En tout cas, le salaire sera le même», raille-t-il.

Pas un « chialeux »

M. Bédard ne veut toutefois pas passer pour un «chialeux» ou un «bébé gâté». Pour appuyer sa demande, il affirme que de meilleurs salaires seraient aussi bénéfiques pour le système carcéral dans son ensemble.

«Des gars sortent avec 80 $ dans les poches, dit-il. Ils n’ont rien, et ils ont deux semaines pour se placer, c’est une période critique.»

Sans formation, sans soutien familial ni voiture, les chances de récidi­ve sont alors plus élevées, selon lui.

«C’est sûr qu’une partie des détenus resteront des criminels de carrière, mais d’autres veulent vraiment s’en sortir, renchérit M. Joly. Ces gens-là, on doit les aider pour que, justement, ils n’aillent pas commettre des crimes en sortant.»

L’ex-détenu, qui se montre très critique envers l’aide à la réhabilitation des détenus, soutient que la meilleure porte de sortie est le soutien extérieur. Mais pour obtenir de l’aide des proches, il faut garder le contact avec eux, dit-il.

Ce qui implique des appels téléphoniques payants ou des frais de déplacement qui peuvent être à la charge du détenu si les proches n’ont pas d’argent.

Avec quelques dollars par jour, la tâche peut s’avérer difficile.

«J’ai vu des détenus laissés à l’abandon, déplore M. Joly. Tout ça a un coût social. Avant, le but du pénitencier, c’était d’aider, mais maintenant, il ne reste que l’aspect sécurité.»

Ce qu’on fait fabriquer par les détenus fédéraux

Casiers et armoires de rangement

Tables et bancs à pieds repliables

Couvertures en coton, molletonnées ou en mélanges de laine

Rideaux de douche

Chaises empilables, juxtaposables ou pliantes

Matelas à âme ferme, à ressorts

Équipements et ameublements militaires

Accessoires de ceinture

Exemples de ce qu’ils peuvent s’acheter à la cantine

Boissons gazeuses

Shampooing

Jus

Riz

Sirop pour la toux

Viande

Chocolat

Lettres

Pâtes

Le prix moyen d’un panier de cantine type dans un pénitencier

8,49 $ en 1981

61,59 $ en 2005

Hausse de 725 %

Qu’est-ce que CORCAN ?

CORCAN est le programme de réhabilitation du Service correctionnel du Canada (SCC) visant à offrir des emplois et une formation aux détenus fédéraux durant leur incarcération. Le programme se concentre sur la fabrication, les textiles, la construction et les services. L’organisme fonctionne comme une entreprise privée. Les produits sont vendus principalement aux ministères du gouvernement fédéral, mais aussi aux établissements d’enseignement et de soins de santé.

Source: Service correctionnel Canada

L’État ne veut pas leur verser un sou de plus

La requête des détenus qui veulent doubler leur salaire au pénitencier n’émeut pas l’État, qui entend bien contester la deman­de.

«La structure de la rétribution des détenus est conforme aux objectifs de la loi», affirme sans détour le Procureur général du Canada dans sa défense, disponible dans le dossier de cour.

« Aux frais de Sa Majesté »

Et même si le salaire des détenus peut sembler bas, tous les services essentiels sont fournis «aux frais de Sa Majesté», rappelle l’État, ajoutant que chaque détenu fédé­ral coûte plus de 115 000 $ annuellement aux contribuables.

«Les besoins essentiels des détenus sont amplement remplis par le [service correctionnel]», peut-on lire dans le document de cour.

Et en plus du travail, le détenu a accès à d’autres programmes visant sa réinsertion sociale, comme l’éducation ou les programmes sociaux.

«La rétribution des détenus vise à encourager leur participation aux programmes», peut-on lire dans le document de cour.

Loin du travail forcé

Dans sa défense, le Procureur général du Canada réfute également tout argument lié au Code canadien du travail.

«La relation entre les détenus qui participent à un programme de formation professionnelle et le service [correctionnel] ne constitue pas une relation employeur/employé», peut-on lire dans le document de cour.

La rémunération des détenus a surtout pour objectif de les faire participer aux programmes et de les responsabiliser afin, ultimement, de les réhabiliter et de protéger la société.

En tout, peut-on lire dans le document de cour, les détenus fédéraux reçoivent un total de 4 millions $ par trimestre.

On est ainsi loin du «travail forcé» dont parlent les détenus, soutient le Procureur général, puisqu’un prisonnier est libre de ne pas travailler, même si sa rétribution sera alors bien moindre.

Pire au Texas

«Ce n’est pas un traitement cruel ou inusité», indique le document de cour, où l’on rappelle que le régime en place n’est ni «barbare» ni «exagérément disproportionné».

D’ailleurs, selon l’État, le versement d’un salaire aux détenus relève d’un pouvoir discrétionnaire qui dépend, entre autres, des fonds publics.

L’État rappelle également que le salaire des détenus varie dans le monde.

En Californie, par exemple, un prisonnier est payé entre 3 $ et 14 $ par semaine, tandis qu’au Royaume-Uni, un détenu gagne 6,50 $ par semaine.

Au Texas, les détenus peuvent tout simplement ne pas être payés, tout comme dans les prisons fédérales américaines.