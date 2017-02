Après le méga succès de sa série jeunesse Aurélie Laflamme et la réédition des Aventures d’India Jones sous le nouveau nom de Un homme s’il vous plaît, India Desjardins décrit avec sa plume bien vivante le quotidien d’une trentenaire qui apprend à voir la vie de couple avec lucidité dans son nouveau roman, La mort d’une princesse.

Sarah, 31 ans, réalise après une rupture amoureuse que le scénario classique de la belle comédie romantique ne fonctionne pas pour elle. Elle s’investit dans une carrière de relations publiques et, sept ans plus tard, elle est au sommet de sa carrière et prise dans un tourbillon professionnel.

Entre le succès, l’ambition et les masques sociaux, elle a tout pour elle... sauf l’amour. Quand elle observe les relations de couple avec lucidité, elle se demande si ce sera possible de s’ouvrir à nouveau. C’est vraiment la fin des illusions.

7 ans de célibat

Lorsqu’elle a commencé à écrire ce roman, en 2009, elle avait envie d’écrire une comédie romantique. Mais son agenda bien rempli et ses projets de film sont passés en premier... et elle a vécu une longue période de célibat. «Plus le temps avançait, plus j’étais célibataire, plus j’étais ancrée dans mon célibat, plus je me rendais compte que la comédie romantique, avec la structure qu’on connaît, je n’y croyais pas. Je me disais: je ne vois pas la fille se séparer et rencontrer tout de suite quelqu’un. J’avais envie de raconter un amour plus mature, moins dans le coup de foudre, dans les papillons. Un amour plus doux, plus adulte.»

Mais elle n’arrivait pas à y croire. «Je me suis dit: la seule façon dont je vais y croire, ça va être de le vivre. Et quand j’ai rencontré Olivier, ce roman est revenu en dedans de moi», explique-t-elle. L’héroïne de son roman a laissé passer sept ans entre deux relations. Un chiffre symbolique, rappelant le long sommeil des princesses dans les contes de fées. «Quand je la retrouve, elle se réveille d’anesthésie générale. C’est une espèce de symbole. Alors toute la structure du roman m’est venue en tête.»

India Desjardins a découvert que le genre d’amour qu’elle avait envie de vivre était possible. «Ce n’est pas un amour merveilleux avec plein de feux d’artifice, c’est un amour basé sur la réalité. La réalité d’une relation de couple. C’est pas dans le conte de fées. La désillusion, qui est souvent perçue comme négative, peut être positive parce qu’elle amène la réalité, la connaissance.»

Les illusions

Pour elle, les illusions vont vraiment dans le thème du roman. «C’est pour ça que j’ai choisi une fille qui travaille sur l’image. C’est une spécialiste des relations publiques: elle montre toujours son plus beau côté.»

«Quand tu as 20 ans, tu choisis une job. Tu as des rêves, des utopies. Mais à un moment donné, à 40 ans, tu as choisi une job que t’aimais, mais tu peux trouver un équilibre entre ta job et ta vie. Et ta job n’est pas obligée d’être ta vie.»

Jusqu’à quel point l’histoire est-elle autobiographique? «Quand j’écris un livre, je pars toujours de certaines choses que j’ai ressenties, que j’ai vécues. Mais je les intègre dans une histoire de fiction. Ce n’est pas de l’autofiction, qui est de revisiter son histoire. Je suis une passionnée de la fiction et j’y crois encore: s’évader par l’imaginaire, se comprendre par l’imaginaire. J’aime pouvoir réfléchir, avec une histoire inventée.»

En librairie le 8 février.

India Desjardins a connu un énorme succès avec les huit tomes de sa série jeunesse Aurélie Laflamme : 1 million de copies vendues au Québec et 1 million de copies vendues en France.

Aurélie Laflamme a été adaptée au cinéma et en bande dessinée.

Elle a également écrit Le Noël de Marguerite, récompensé par le prestigieux prix Ragazzi, et le roman pour adultes Un homme s’il vous plaît.

L’automne prochain, elle sortira un livre jeunesse aux éditions La Pastèque.

Photo courtoisie

EXTRAIT

«C’est drôle parce qu’au fond de moi, j’y croyais, à la comédie romantique. Je ris un peu de moi-même. Je me voyais comme une fille un peu trop occupée qui a rencontré l’homme de sa vie trop jeune. Ils se quittent. C’est une rupture assez comique. Anodine, même. Elle calcule le temps qu’il lui faudra pour trouver l’homme de sa vie. Et elle le trouve là où elle ne le cherchait pas. Ou dans une autre version, l’ex se rend enfin compte qu’il s’est trompé. Il admet son erreur. Il revient. Elle lui pardonne. Ils font des enfants. Et c’est la fin. Enfin, c’est le début d’une autre histoire. Celle qu’on ne raconte pas.»

— India Desjardins, La mort d’une princesse