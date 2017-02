La folie du football s’empare des fans

La bière a coulé à flots, des quantités d’ailes de poulet y sont passées et l’ambiance était à la fête dimanche soir dans les restaurants et bars sportifs de la région de Québec, pris d’assaut par les fans prêts pour la grand-messe du football.

Ce dernier craignait une année plus tranquille comme les publicités américaines étaient visibles pour la première fois au Canada, mais il n’en est rien. «J’ai eu un moment de doute il y a un peu plus d’un mois, mais deux jours plus tard, le resto était à moitié réservé», souligne-t-il, ajoutant qu’il a finalement affiché complet environ quatre semaines avant le match de dimanche.

Encore une fois, les ailes de poulet et la bière représentaient le duo idéal pour l’occasion. «C’est notre gros vendeur et, en plus, nous avions des spéciaux. On a donc commandé pas mal plus ces dernières semaines pour se préparer», indique la gérante du Boston Pizza Lebourgneuf, Gene­viève Leclerc.