La soif de vivre

Le Théâtre Denise Pelletier fait revivre une pièce de Wajdi Mouawad avec Assoiffés. Quête de sens, soif de vivre, rêves inassouvis sont les thèmes qui y seront explorés avec l’aide des comédiens Rachel Graton et Philippe Thibault-Denis, qui tenteront d’apporter des pistes de réponses à de grandes questions existentielles.

Depuis sa création, il y a 10 ans, cette pièce a été présentée plus de 250 fois tant ici que sur le Vieux-Continent. «C’est le genre de pièce que j’aurais aimé voir lorsque j’étais adolescent», confie le ­comédien Philippe Thibault-Denis, qui s’est fait connaître au théâtre grâce à ces prestations dans Roméo et Juliette et dans Les Trois Mousquetaires de Juste pour rire. Si le comédien a goûté au ­plaisir de jouer des rôles d’envergure, il demeure néanmoins humble et apprécie chaque rôle au théâtre, peu importe ­l’importance de la pièce.

Dans Assoiffés, l’histoire entrecroise ­fiction et réalité avec le drame tout en abordant une quête ­existentielle sur le sens de la vie et l’inquiétude par rapport à l’avenir.

«C’est un texte très fort et d’une grande beauté», souligne-t-il.

Si la distribution s’est renouvelée, les décors, les costumes et les textes ­demeureront les mêmes que dans la ­version originale de la pièce.

Se remettre en question

Assoiffés, c’est l’histoire de deux ­adolescents: Murdoch (Philippe Thibault-Denis) et Norvège (Rachel Graton).

«Murdoch va se réveiller un matin en se demandant à quoi ça sert de vivre», ­raconte le comédien. Sa vie, qui se ­résume à manger, dormir et aller à l’école et qui se répète d’une journée à l’autre, lui semble trop routinière. Ses questionnements lui font vivre de ­profondes angoisses. «Mais, ­malgré sa soif de réponses, on retrouve également de l’espoir et de l’amour pour la vie», ajoute-t-il. On le ­suivra donc dans sa quête de sens tout au long de la pièce.

Réécrire l’histoire

Parmi la distribution, on retrouve ­également Francis La Haye dans la peau de Boon, un anthropologue judiciaire qui ne pratique pas le métier qu’il aurait ­souhaité exercer. Adolescent, il rêvait de devenir écrivain. Il a mis ses rêves de ­côté et s’est conformé à certaines ­pressions sociales en devenant anthropologue. Mais son destin le rattrapera ­lorsqu’il découvrira les corps de deux adolescents enlacés au fond de l’eau, ­disparus depuis 15 ans. L’expérience le replongera dans sa propre adolescence afin de réécrire l’histoire.

À travers l’urgence de vivre, on rencontrera la mort des trois personnages. Si Boon, en renonçant à son rêve, a dû vivre un deuil, Murdoch connaîtra la mort pure et simple. Il sera néanmoins bien présent sur scène pour raconter sa fin. «C’est une pièce qui amène une grande réflexion», fait remarquer l’acteur.

Par ailleurs, on retrouvera Philippe ­Thibault-Denis au TNM dans la pièce Le Jeu de l’amour et du hasard, en avril ­prochain.

Assoiffés