La ville la plus visitée par des étrangers

En 2015, Hong Kong a accueilli 26,7 millions de visiteurs en provenance de ­l’international, s’adjugeant le titre de ­ville la plus visitée pour la septième ­année consécutive, et ce, malgré une ­baisse de 4 % du nombre de visiteurs ­cette année-là.

Les enquêteurs ont également noté la progression impressionnante des villes japonaises: Osaka a bondi de 27 places, atterrissant à la 55e, et Kyoto a également gagné 11 positions dans le top 100. La ­ville, considérée comme le berceau de la culture geisha et qui abrite plus d’un ­millier de temples bouddhistes et ­shintoïstes, avait déjà été élue meilleure ville du monde à l’été 2015 par les lecteurs du magazine Travel + Leisure.