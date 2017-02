Le choix de Céline Dion créera de l’emploi au Québec

Une entente entre le Groupe Bugatti de Boisbriand et la chanteuse Céline Dion pour le lancement de sacs à main et de valises créera entre 5 et 10 emplois au Québec à court terme.

Le président-directeur général du Groupe Bugatti, Andrew Hattem, ressent la pression, à 15 jours du lancement de la marque de Céline Dion à Las Vegas.

«D’un côté, on a une fierté énorme, tout le monde est fier et excité. Céline est naturellement dans nos racines à tout le monde, au Québec. Mais là, il faut livrer le concept et son image aux détaillants. C’est tout à fait normal d’être nerveux», dit l’homme d’affaires, qui a racheté l’entreprise en 2013.

200 items

Rappelons que la collection de Céline Dion, qui sera lancée le 21 février prochain, comptera plus de 200 éléments, comme des sacs à main, des valises et des accessoires.

À court terme, l’entreprise va créer à Boisbriand entre 5 et 10 emplois liés à ce projet, entre autres au niveau de la vente et de la distribution.

«On est déjà en négociations avec beaucoup de monde en Europe et pour vendre les produits en Chine et en Colombie aussi. Ça prend des gens et une structure pour supporter tous ces éléments-là», dit M. Hattem.

Déjà dans 40 pays

Les sacs, valises et accessoires du Groupe Bugatti sont actuellement vendus dans 40 pays du monde, cela représenterait autour de 4000 points de vente.

Le Groupe Bugatti a été créé en 1940 par la famille Lis, sous le nom Garantied Handbags. Au fil du temps, l’entreprise était passée de leader des sacs à main pour dames à un marché plus masculin.

En 2013, le Groupe Bugatti s’est porté acquéreur de la compagnie Joanel, qui se spécialiste dans les sacs à main pour dames, ramenant la mode féminine au cœur des priorités de l’entreprise.

La collection de Céline Dion va être traitée à part des autres marques. Elle ne ressemblera ni à Bugatti, ni à Joanel, ni aux autres marques représentées par le Groupe Bugatti, assure le président-directeur général.

«Toutes nos marques et tous nos brandings sont gérés de façon indépendante et sont tous importants pour nous. De cette même façon, la marque de Céline va être gérée par une équipe totalement dédiée à ce produit-là, qui est une licence mondiale», dit M. Hattem.

