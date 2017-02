Le cinéma français en déclin au Québec

Jadis très populaire au Québec, le cinéma français a beaucoup de mal, depuis quelques années, à se trouver une place sur les écrans de la province. Sur les quelque 280 films français qui sont produits en France chaque année, une soixantaine seulement parviennent jusqu’au Québec et plusieurs d’entre eux peinent à trouver leur public.

Les belles années du cinéma français au Québec sont très loin derrière nous. Dans les années 1980 et 1990, un bon nombre de films français qui prenaient l’affiche dans la Belle Province attiraient un large public, grâce à la popularité des Pierre Richard, Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani et autres vedettes du cinéma français.

Des cinémas montréalais qui n’existent plus aujourd’hui, comme Le Parisien, le Complexe Desjardins ou le Berri, réservaient à l’époque la majorité de leurs écrans au cinéma français.

Mais la situation a changé de façon dramatique au cours des 20 dernières années. Avec la multiplication des grands complexes cinématographiques à l’américaine, le nombre de cinémas qui diffusent du cinéma français a diminué et il est devenu de plus en plus risqué, pour les distributeurs québécois, de se lancer dans la mise en marché d’un film français.