Le frère méconnu des Strome

Le plus jeune de la famille attire toutefois moins les regards que ses deux frangins au même âge. En 2011, Ryan était considéré comme un espoir de premier plan et il avait finalement trouvé preneur au cinquième rang au total par les Islanders de New York. Même chose pour Dylan, qui avait été sélectionné juste derrière Connor McDavid et Jack Eichel, par les Coyotes de l’Arizona lors de la séance de sélection de 2015.

«Quand on jouait au hockey dans la rue ou avec des mini-hockeys, j’étais toujours le gardien de but. Ils me bombardaient de lancers!» a-t-il raconté en riant.

«Ça me donne un avantage, car je sais comment réagir quand les choses vont moins bien, tout comme lorsque tout semble parfait. J’avais 11 ans lors de l’année de repêchage de Ryan, donc j’en garde peu de souvenirs. Toutefois, je me souviens de celui de Dylan comme si c’était hier. Je compte me servir de ces expériences.»

Dans le guide de presse remis aux médias lors du Match des meilleurs espoirs de la LCH la semaine dernière, Nolan Patrick mentionnait que si le hockey ne fonctionnait pas pour lui, il voudrait devenir... guide de chasse et pêche! «Mon père chasse depuis long­temps. Il m’y a emmené pour la première fois à six ou sept ans; je m’assoyais dans la cache et je le regardais. J’ai aimé ça depuis. Quand j’étais blessé, en début de saison, j’allais à la chasse au petit gibier tous les jours. C’est bien de sortir du hockey de temps à temps et je trouve ça très relaxant», a-t-il expliqué. Évidemment, Patrick est toujours pressenti pour être le premier choix au total du prochain repêchage. Il serait donc surprenant qu’il ne réussisse pas à faire carrière dans le circuit Bettman. Mais bon, ça pour­ra toujours faire un bon projet de retraite...

Joseph gagne des points

La valeur du défenseur des Islanders de Charlottetown Pierre-Olivier Joseph est en hausse à l’heure actuelle. Le nom du grand défenseur circule de plus en plus, et les plus optimistes croient qu’il pourrait devenir un choix de fin de première ronde s’il poursuit sa progression.

«C’est un défenseur qui bouge bien la rondelle et qui possède un bon gabarit et une bonne portée. Il prend des décisions efficaces avec la rondelle. [...] C’est un bon patineur avec de la rapidité, et sa mobilité ne fera que s’améliorer lorsqu’il deviendra plus fort», pouvait-on lire dans le guide de la Centrale de recrutement de la LNH lors du Match des meilleurs espoirs.

Saison de misère pour Kostin