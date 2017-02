Le grand retour de Missy Elliott

Réaffirmant son style audacieux et novateur, Missy «Misdemeanor» Elliott a récemment sorti le morceau I’m Better, avec une participation de Lamb au micro. On peut admirer dans le clip son esthétique habituelle, élaborée, surprenante et pseudo-futuriste: cette fois, elle mélange sa ­coiffure et son maquillage avant-gardiste avec des marionnettes, des lasers, de la danse aquatique, le tout servant une chorégraphie hypnotique accompagnant des tonalités volontiers dystopiques.