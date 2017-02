Le mois de l’abstinence...

Depuis quelques années, on entend des gens parler de leur «petite pause» d'alcool. Celle-ci survient souvent au début janvier ou en février. Les mois où l'on veut se reprendre en main à la suite des abus des Fêtes. Des mois où il fait froid, où l'on attend patiemment l'arrivée du printemps et où nous sommes davantage sédentaires. Doit-on juger, questionner et regarder de travers les gens qui s'abstiennent de consommer de l'alcool pour une période d'un mois?

À 43 ans, je n'ai jamais bu un café de ma vie. Pas de dessert, pas de cigarette, pas de thé, pas de boisson gazeuse... Je n'en ai pas besoin, ni la moindre envie et personne ne me juge pour autant. Alors quand un ami me dit qu'il prend une pause de vin et/ou autres produits alcoolisés d'une trentaine de jours, je lui réponds «ben pourquoi pas»! Ça ne regarde personne d'autre que lui ou elle.

Forme et finances

Certains veulent tout simplement voir comment leur corps va réagir, d'autres ont peut-être abusé dans les derniers mois et veulent se remettre en forme et il y a aussi ceux qui veulent se serrer un peu la ceinture sur le plan financier. Faites le calcul et vous verrez que 2 ou 3 bouteilles par couple à 20-25 $ l'unité hebdomadairement pourront facilement vous coûter 200-250 $ mensuellement. C'est pratiquement un paiement automobile!

Le problème selon moi vise davantage les personnes qui arrêtent pendant un mois et qui comptent les jours avant de pouvoir «s'offrir» la cuite des cuites au «31e jour»! Au même titre que les gens qui disent fièrement qu'ils ne boivent pas en semaine, mais qui, le vendredi, s'enfilent en rafale et à «grandes lampées» des «bols de rouges» bien remplis.

Ça ne me regarde vraiment pas, mais ce ne serait pas mieux de déguster 1 ou 2 petits verres au quotidien? Je ne juge personne ici, je me questionne, c'est tout.

Éduc’alcool

La semaine dernière, j'ai appelé Hubert Sacy, le grand manitou d'Éduc’alcool pour avoir son avis à ce sujet. Selon lui, tout passe par une consommation modérée, équilibrée et responsable. M. Sacy aime bien déguster quelques fois par semaine son verre de vin rouge ou même une petite quantité de scotch.

Pour les curieux, sachez que son cru favori est le Vieux Château Certan en appellation Pomerol dans le bordelais. Il m'a dit que toute personne qui croit avoir une dépendance à l'alcool ne devrait pas attendre et demander de l'aide auprès de sites ou de maisons comme la Maison Jean-Lapointe ou Portage. Donc si on croit qu'on a un problème avec la consommation d'alcool, il ne faut pas seulement prendre un «break» mensuel, il faut consulter.

Alors que ce soit pour votre santé, pour évaluer votre bonne volonté ou tout simplement sur le plan financier, c'est à vous seul de prendre la décision. Et vous savez quoi? Ce sera la bonne, car personne ne devrait vous juger si vous vous abstenez d'alcool pendant quelques semaines.

Vin de la semaine

Un civet de lapin aux olives noires ou une entrecôte sauce au poivre et ses frites épicées.

Seulement une cinquantaine de succursales à travers la province possèdent cette savoureuse quille rhodanienne. N'ayez pas peur de faire les quatre coins de la ville pour vous en procurer quelques fioles! Les envoûtants parfums d'épices et de poivre moulu rendent ce rouge vraiment irrésistible. C'est du vrai velours au gustatif et tout est en fraîcheur. Il pourrait faire un solide pied de «nez» à bien des flacons coutant 30-35 $ que j'ai goûtés dans les derniers mois...