Le vin quotidien: un zinfandel gourmand

Pendant que vous êtes à écouter le Superbowl, laissez-moi vous parler d'un vin américain fort à propos, à base de zinfandel et produit par la maison Ravenswood. Ce grand cépage californien a parfois mauvaise presse à cause de sa version rosé. La maison Ravenswood fait partie des passionnés. Le vin attaque sur des notes de framboise, de confiture de fruits noirs et de réglisse et vanille. Sa bouche est capiteuse et bien fruité, gourmande à soit. Avec les ribs et ailes de poulet, c'est du pur bonheur à la sauce américaine!

►Zinfandel, Old Vine, 2014, Ravenswood, Lodi, Californie

►Code SAQ : 00630202

►Prix : 21,85$

►Sucre : 2,8 g/l

►Note : ★★ 1/2