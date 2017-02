Le VUS suédois qui perdure

L’utilitaire Volvo XC60 est un de ces véhicules qui perdure dans un marché en effervescence grâce à l’image de marque de son constructeur, et ce, malgré le fait qu’il se soit peu renouvelé en presque 10 années d’existence.

Le Volvo XC60 n’est plus nouveau. Vraiment plus nouveau! Dans un monde où les produits des constructeurs d’automobiles se renouvellent tous les cinq ans, parfois plus tôt, un modèle qui approche des 10 ans d’existence sans avoir subi de refonte majeure constitue l’exception à la règle. C’est pourtant le cas de cet utilitaire de luxe suédois, un modèle arrivé au Canada au début de 2009 dans une forme très proche de celle qu’on connaît aujour­d’hui.

Un produit suédois? De par sa marque, oui, mais pas par son origine, ni par son propriétaire actuel. En effet, le XC60 n’est pas assemblé en Suède, mais en Belgique, à l’usine Volvo de Gand. De plus, il faut se souvenir que cette prestigieuse marque suédoise appar­tient désormais à un constructeur chinois Geely. La marque qui appartenait à Ford depuis 1999 est passée dans le giron de son nouveau propriétaire en 2010 et cette nouvelle filiation fait germer un partage de technologies et de réalisations dont on découvrira bientôt une ampleur insoupçonnée.

Malgré les renouvellements fréquents de ses rivaux – des modèles comme l’Acura RDX, l’Audi Q5 et le Lexus NX, les trois utilitaires de luxe les plus vendus de son créneau –, le XC60 se maintient tant bien que mal sur le marché, sans doute grâce à la demande croissante pour les véhicules de ce genre, mais aussi à la notoriété de la marque suédoise. Tant mieux pour Volvo! Photo courtoisie Volvo

UN DESIGN QUI VIEILLIT BIEN

Il faut cependant admettre que la silhoue­tte réalisée par l’équipe de designers de Volvo pour ce véhicule, de même que le prototype présenté à Detroit en janvier 2007 qui le préfigurait, vieillit très bien, signe d’un travail réussi. Les légères retouches apportées à la carrosserie pour le modèle 2014 ont suffi à maintenir une apparence contemporaine qui plaît encore.

Plus encore que son esthétique, un autre détail plaît aux acheteurs: la qualité de sa construction. La peinture est de belle qualité, bien appliquée. De plus, l’ajustement des panneaux de la carrosserie fait preuve de rigueur et de précision.

À l’intérieur, le même constat s’impose par la qualité des matériaux employés et l’ajustement précis et constant des pièces. En outre, les sièges baquets offren­t un confort princier. Les sièges de Volvo enveloppent et soutiennent le corps sans donner aux occupants cette impression gênan­te d’être coincés, comme dans un baquet de course... ou dans des sièges mal conçus. Ils procurent un soutien latéral généreux qui contribue à maintenir fermement le conducteur dans les virages abordés à vive allure, ce qui contribue à renforcer la sensation de maîtrise de la conduite.

Volvo offre aussi des finitions intérieures optionnelles (incrustations de noyer scandinave, recouvrement de cuir du tableau de bord, etc.) qui élèvent l’appa­rence du véhicule au niveau de luxe correspondant au créneau dans lequel Volvo se positionne désormais.

Le design du tableau de bord est sobre et la console centrale flottante (qui ressemble à une planche avec un important espace vide derrière) s’avère pratique et seyante. Par ailleurs, si les commandes du système de chauffage et de la climatisation sont intuitives, celles qui servent au système de guidage pourraient être simplifiées.

Les portières avant découvrent une ouverture généreuse et le seuil bas du plancher facilite l’embarquement, malgré une garde au sol élevée (230 mm) qui contribue à donner une sensation de domination de la route. Le châssis rigide, qui ne laisse filtrer aucun bruit para­site gênant, ajoute à l’agrément de conduite, tout comme l’insonorisation réussie.

Derrière, la banquette à dossiers divisés 40/20/40 se révèle confortable et spacieuse, ce qui n’est pas commun à tous les utilitaires de cette catégorie, comme en témoignent le Lexus NX et le Lincoln MKC. Les assises sont fixes, mais les dossiers sont rabattables séparément et permettent de moduler le volume utile du coffre, qui est parmi les plus importants de cette catégorie. On regrettera cependant la visibilité réduite vers l’arrière causée par une ceinture de caisse en biseau et une petite lunette sur le hayon. Photo courtoisie Volvo

UN SYSTÈME QUI EN VAUT LA PEINE

Dans l’ensemble, ce véhicule est agréable à conduire. La version du XC60 dont nous avons fait l’essai était munie du système d’information sur les angles morts BLIS (pour «Blind Spot Information System»), un ensemble optionnel ajoutant 1000 $ au coût du véhicule, mais qui vaut toutefois son pesant d’or.

Ce dispositif de sécurité d’aide à la conduite figure parmi les options proposées pour les quatre versions du XC60: la version à roues avant motrices d’entrée de gamme équipée du moteur T5 et celle dotée d’une transmission intégrale, de même que les deux versions équipées du moteur T6 qui ont quatre roues motri­ces.

Ces deux moteurs suralimentés de la famille Drive-E ont une cylindrée de 2,0 L. Le T5 est muni d’un turbo, alors que le T6 est suralimenté par un compresseur et un turbo. Cette combinaison, où le compresseur sert surtout à bas régi­me, rend le moteur plus homogène, comme s’il était atmosphérique.

Le moteur T5 développe 240 ch et le T6 302 ch. Sur notre véhicule d’essai, un XC60 T6, l’accélérateur était très sensi­ble, suggérant un premier rapport trop court. Un détail qui peut amoindrir le confort des occupants, surtout lorsqu’on sait que le moteur T6 permet au XC60 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,9 s. C’est relativement vite pour un véhicule qui a une vocation familiale. Mais même avec le T5, un moteur qui développe 60 ch de moins, il ne faut que trois dixièmes de secondes de plus pour réaliser la même performance. Voilà une différence quasi imperceptible, à moins de la mesurer avec un chronomètre – ce qu’aucun propriétaire de XC60 ne fera, c’est sûr.

Après tout, ce véhicule, on le choisit pour l’agrément de conduite que l’on reti­re du roulement doux et prévisible que procure sa suspension indépendante aux quatre roues bien calibrée, mais aussi le confort de l’espace réservé aux occupants.

À l’instar de ses rivaux, le Volvo XC60 n’est pas donné. En revanche, il est sans doute beaucoup plus négociable que les produits vendus par Audi, Acura et Lexus, des marques dont la popularité a rendu certains représentants trop indépendants. Une situation qui, fort heureusement, n’est pas généralisée.

Le XC40, c’est pour bientôt

Photo courtoisie Volvo En mai 2016, Volvo a levé le voile sur une future gamme de véhicules compacts appelée Série 40. Présentés à Göteborg, en Suède, deux prototypes — une berline et un utilitaire — ont révélé la stratégie de développement du constructeur suédois pour le marché mondial en matière de design, mais aussi de technologies de connectivité, d’électrification et de conduite autonome. Ces prototypes annonçaient, entre autres, l’arrivée prochaine d’une nouvelle motorisation hybri­de rechargeable appelée T5 Twin Engine, qui utilise un tricylindre à essence développé par Volvo, jumelé à un moteur électrique et une nouvelle boîte de vitesses à sept rapports avec double embrayage. Ces prototypes révélaient aussi l’existence d’une nouvelle plate­forme baptisée CMA (pour «Compact Modular Architecture») conçue pour de petits véhicules comme l’utilitaire de cette Série 40 (appelé Volvo 40.1). Cette plateforme est le fruit d’un projet conjoint mené par Volvo et Geely, le cons­tructeur chinois qui a acheté la marque suédoise à Ford en 2010. Or, en octobre 2016, l’annonce du lancement d’une nouvelle marque appe­lée Lynk & Co faite par Geely a démontré l’ampleur réelle du projet entrepris par Volvo. En effet, la gamme de véhicules compacts de cette marque, qui fera ses débuts en Amérique du Nord en 2018, partagera la plateforme CMA. L’utilitaire Lynk 01 qu’on verra alors sera même animé par un groupe motopropulseur hybri­de jumelant un tricylindre de 1,5 L à un moteur électrique. Bref, la future Série 40 de Volvo aura clairement de la «parenté»... Volvo XC60 Prix

42 000 $ (T5 Drive-E); 57 850 $ (T5 Édition Spéciale 4RM); 50 800 $ (T6 Drive-E Premier 4RM); 57 650 $ (T6 R-Design 4RM).

Transport et préparation

1395 $

Groupes motopropulseurs

(T5) L4 DACT turbo, 2,0 L, 240 ch à 5600 tr/min, 258-280 lb-pi à 1500-4800 tr/min; (T6) L4 DACT compresseur+turbo, 2,0 L, 302 ch à 5700 tr/min, 295 lb-pi à 2100-4500 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Roues avant motrices ou transmission intégrale.

Caractéristiques

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus: 235/50­R18 (T5 2RM; T6 4RM); 235/55­R19 (T5 4RM); 255/45R20 (T6 R-Design 4RM).

Cotes

Empattement: 2774 mm; longueur: 4644 mm; largeur: 1891 mm;

hauteur: 1713 mm. Poids: 1716-1803 kg

Capacité du réservoir: 70 litres.

Volume du coffre: 873-1909 L.

Capacité de remorquage: 1588 kg (T5); 2000 kg (T6). Consommation moyenne (essai; T6): 10,1 L/100 km.

Concurrence

Acura RDX, Audi Q5, BMW X3, BMW X4, Buick Envision, Infiniti QX50, Jagua­r F-Pace, Land Rover, Discovery Sport, Land Rover Range, Rover Evoque, Lexus NX, Lincoln MKC, Merce­des-Benz GLC, Mini Countryman, Porsche Macan

Points forts

Silhouette séduisante

Système BLIS efficace

Accès à bord facile

Sièges avant/arrière confortables

Points faibles