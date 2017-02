Les incontournables de la semaine

1• Le spectacle sous la neige

Saguenay en Neige se poursuit jusqu’à dimanche cette semaine. Le clou de ces deux semaines d’activités, qui animent le centre-ville de Jonquière depuis le jeudi 2 février, se déroulera vendredi soir au pavillon Nikitoutagan du parc de la Rivière-aux-Sables avec une prestation du chanteur Karim Ouellet. Originaire de Dakar, le Québécois d’adoption s’est fait connaître au cours des dernières années grâce à sa musique soul/hip-hop qui se mélange à l’électro et au rock sur des textes francophones d’une beauté inouïe, comme en font foi ses succès Karim et le Loup et L’amour. Lauréat d’un prix Juno en 2014 pour son album Fox, Karim Ouellet s’amène donc à Saguenay armé de ses musiciens pour un spectacle entièrement gratuit qui démarrera dès 20 h.