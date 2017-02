L'incroyable performance de Lady Gaga au Super Bowl

Lady Gaga a livré la marchandise lors du spectacle de la mi-temps au Super Bowl, ce dimanche à Houston.

Tout y était. Explosions, jeux de lumières, feux d’artifices, changement de costumes, chorégraphies de danse incroyables.

En plus d’enchaîner les succès Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance et Bad Romance, Lady Gaga a assuré le spectacle seule, contrairement aux années précédentes où le spectacle était plutôt un collectif de divers artistes.

AFP

AFP

AFP

AFP

Et que dire de sa sortie!

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont assez unanimes: la Mother Monster à été à la hauteur des attentes.

J'avoue que mon coeur de maman a flanché quand @ladygaga a salué ses parents... imaginez être… https://t.co/ZuzFW407XD — Mitsou Gelinas (@mitsougelinas) 6 février 2017

Le show du #SuperBowl ça rigole pas, c'était grandiose ! @ladygaga — Maxime (@MaximeSing) 6 février 2017

Entré remarqué ! et sorti de fou de @ladygaga !! 🎤#SuperBowl super shows !! 😍👏 — FinchiFCLOLF ⚽ (@FrancoisGallen) 6 février 2017

Le passage de Gaga juste monstrueux ! J'ai ADORÉ peut importe les haters elle assure le show #PepsiHalftime @ladygaga #joanne #queen — QuentinGaga (@As10Gaga) 6 février 2017