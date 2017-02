L’Océanic défile en vainqueur

Comme les spectateurs massés sur les trottoirs de la 1re avenue dans l’attente de la Reine, des duchesses et du Bonhomme Carnaval, les Remparts de Québec ont regardé passer une belle parade hier au Centre Vidéotron, où ils ont été vaincus au compte de 4-1 par l’Océanic de Rimouski.

«Nous avons joué du hockey inspiré et je suis très satisfait par l’effort des gars qui complétaient une séquence de trois matchs en quatre jours», a mentionné l’entraîneur en chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Olivier Garneau, son 14e, fut l’unique buteur des Remparts. Denis Mikhnin, Maxim Trépanier (à l’aide de son patin), Tyler Boland et Daniel Hardie ont enfilé ceux des Rimouskois qui freinaient la séquence victorieuse des Diables rouges à deux.

«On a joué comme un club fatigué. L’Océanic forme une bonne équipe et leurs vétérans de 20 ans Tyler Boland et Dylan Montcalm ont été dominants. Ils ont fait la différence», a observé l’entraîneur en chef des Diables rouges, Philippe Boucher, obligé de couper son banc pendant la majeure partie de la soirée. «Quand Boland revient sur la glace aux deux shifts, c’est difficile d’employer quatre trios.»

EN PÉRIPHÉRIE

Seulement huit lancers des Diables rouges ont été considérés comme dangereux et Garneau fut l’un des rares à dégainer de la zone payante. «Quand l’autre club travaille plus fort, nous n’avons pas de chances de gagner. Rimouski a bien fermé l’enclave et nous n’avons pas été opportunistes.»

Durant les deux premières périodes, les visiteurs ont contrôlé la rondelle à leur guise en gagnant les deux tiers des mises en jeu. Au final, Matthew Boucher (4 en 10), Shaun Bily (3 en 9) n’ont pas refilé souvent le précieux à leurs potes!

«Nous avons été très bons. Quand tu gagnes la possession de la rondelle, tu sauves de l’énergie», affirme Beausoleil.

«Les mises en jeu sont souvent problématiques avec nos jeunes centres», a constaté Philippe Boucher.

Peut-être devraient-ils employer leurs patins pour rediriger la rondelle comme un ballon de soccer. Ça semble fonctionner pour compter des buts! «Je crois avoir la bonne lecture sur le but de Trépanier, mais je vais me le faire expliquer», a dit Boucher père, insatisfait des explications reçues au niveau de la glace.

LE DÉROULEMENT

Les Québécois ont imposé leur rythme en début de match sans réussir à tromper la vigilance de Charles-Olivier Lévesque.

Petit à petit, l’Océanic a repris des couleurs. Samuel Laberge a d’abord obtenu deux occasions de compter, mais Evgeny Kiselev a dit non. En russe, évidemment. Parlant de Russes, à la 19e minute, Mikhnin a usé de sa rapidité pour contourner le défenseur Samuel Hould avant de soulever la rondelle dans la partie supérieure derrière le gardien des Québécois.

Les Rimouskois ont doublé leur coussin en début de deuxième. Durant un avantage numérique, le pointeur Samuel Hunter a dirigé la rondelle vers le filet, celle-ci a dévié sur le patin de Trépanier pour surprendre Kiselev. Les officiels ont demandé au juge vidéo de se prononcer et le but a été confirmé.

Garneau a répliqué dans la minute. Seul dans l’enclave, il a dégainé et son canard en manque de plumes décoché à travers la circulation a surpris le gardien Charles-Olivier Lévesque.

Québec a ensuite bourdonné pendant de longues séquences en zone ennemie. La rondelle a circulé dans tous les sens, mais les lignes de tir invitantes presque inexistantes. En troisième, Boland a sapé les derniers espoirs des locaux au terme d’un deuxième effort près du demi-cercle.

EN DEUX LIGNES

En libération conditionnelle après avoir purgé une suspension de deux matchs, Yanick Turcotte a renoué avec l’action samedi... Ennuyé par un malaise chronique à l’épaule, l’attaquant de 20 ans Mathieu Ayotte n’a pu affronter les Rimouskois. Les Remparts disputeront leur prochain match mercredi à Sherbrooke. Prochaine rencontre locale: mardi 14 février, au cœur du tournoi pee-wee et de la Saint-Valentin, contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.