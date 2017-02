L’univers serait un hologramme (mais on comprend rien)

Il y a quelques jours, des scientifiques ont affirmé avoir observé, pour la première fois, une preuve que l’univers serait construit comme un hologramme.

Un hologramme? Comme le groupe de Jem?

Non.

Un hologramme comme Leia projetée de R2-D2 dans Star Wars?

Pas tout à fait.

Un hologramme comme le petit carré argenté avec un dessin 3D sur une carte de crédit?

Fotolia

Un peu plus oui.

Comme l'explique le chercheur Kostas Skenderis, de l’Université de Southampton, dans un communiqué: «Imaginez que tout ce que vous voyez, touchez et entendez en trois dimensions (en plus de votre perception du temps) émane en fait d’un plan en deux dimensions. C’est sembable aux hologrammes ordinaires d’une image en trois dimensions encodée sur une surface en deux dimensions, comme l’hologramme sur une carte de crédit, sauf que c’est l’univers en entier qui est encodé.»

Ok. Euh.... Hein?

L’univers, un hologramme? C’est trop pêté.

Sérieux, on comprend rien.

C’est trop. Bye.

Mais bon, si vous voulez en savoir plus, cet article (en anglais) d'Inverse est le plus accessible. Celui du journal Physical Review Letters, où l’étude a été publiée, est celui qui nécessite le plus de connaissances préalables en physique avancée.