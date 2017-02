Les Filles de Caleb

Photo d'archives

Marina Orsini et Roy Dupuis dans Les filles de Caleb, en 1990. Dans la peau d’Émilie Bordeleau, maîtresse d’école amoureuse d’Ovila Pronovost (Dupuis), elle crevait l’écran. La série réalisée par Jean Beaudin d'après le roman d'Arlette Cousture fut un énorme succès et Marina fut mainte fois récompensée pour son interprétation.

Espionnage

Photo d'archives

Dans le téléfilm d’espionnage Agent of ­influence, réalisé par Michel Poulette en 2002, Marina Orsini jouait aux côtés de l’acteur ­canadien Christopher Plummer. Cette même année, elle remportait un prix Gemini pour son rôle dans The Last Chapter II et on pouvait ­aussi la voir dans Cauchemar d’amour aux côtés de Pierre Brassard.

L’améridienne

Photo d'archives

Les rôles s’enchaînaient pour Marina Orsini au cours des années 90. La ­comédienne joua notamment le rôle d’une Amérindienne enlevée à son peuple pour être éduquée par les Français dans la télésérie de ­Fernand Dansereau, Shehaweh 1992-93 à Radio-Canada. Elle avait 25 ans.

Suzie Lambert

Photo d'archives

De 1986 à 1989, Marina Orsini a interprété le rôle de Suzie Lambert dans la série de Réjean Tremlay, Lance et compte. C’était le premier rôle de la comédienne à la ­télévision et il la propulsa aussitôt au rang de vedette du petit écran.

Nouvelle génération

Photo d'archives

En 2002, sur le plateau de Lance et compte – ­Nouvelle génération, alors que le personnage de Marina Orsini reprenait du service au grand plaisir du public. Le destin de Suzie Lambert serait définitivement scellé 13 ans plus tard, en 2015, alors que Suzie meurt en ­accouchant.

► Marina Orsini reçoit ses invités à l’émission qui porte son nom, du lundi au jeudi, 9 h 30 à Radio-Canada, devant public.

► Marina coanime avec Patrick Lagacé la nouvelle série documentaire Deuxième chance les samedis 20 h à Radio-Canada. Les animateurs, dans leurs recherches, ont parcouru plusieurs pays afin de réunir des personnes qui se sont perdues de vue dans le passé.