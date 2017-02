Montoya fait bien son boulot

C’était le week-end des jeunes au Centre Bell et la visite des Oilers tombait bien puisque ça nous a permis d’admirer de près le talent d’un jeune hockeyeur d’exception.

Ce qu'il peut être bon, ce Connor McDavid! Chaque fois qu'il sautait sur la patinoire dimanche après-midi, il captait notre attention en provoquant des choses avec sa vitesse étourdissante et sa vision du jeu typique des plus grand joueurs.

Du haut de la passerelle des journalistes, c'était un pur plaisir de le voir filer tel un TGV en zone adverse. Les Oilers misent sur un diamant. Et dire que McDavid vient tout juste d'avoir 20 ans! «Sky is the limit», dans son cas.

Le Canadien a réussi à contenir ses efforts, malgré les six tirs au but que McDavid a effectués. Le meilleur pointeur de la LNH a été stoppé par Al Montoya sur une échappée en prolongation.

Un bon adjoint pour Price

Montoya peut être très fier de la performance qu'il a offerte face aux Oilers, lui qui a subi la défaite malgré un jeu blanc de 32 arrêts durant 65 minutes de jeu, ayant cédé devant un tir de l'habile Leon Draisaitl en fusillade.

On n'en parle pas beaucoup de ce Montoya mais il fait du bon boulot. Il n'a d'ailleurs pas subi la défaite en temps réglementaire à ses cinq dernières sorties (4-0-1).

Heureusement que Montoya livre la marchandise car deux anciens gardiens numéro 2 de l'organisation du Canadien font belle figure ailleurs, soit l'étonnant Peter Budaj avec les Kings (25 victoires, dont sept par jeu blanc) et Mike Condon avec les Sénateurs.

Une équipe pourtant en santé

Le Canadien a retrouvé pratiquement tous ses joueurs au cours des deux dernières semaines (il ne manque plus que Brendan Gallagher) et pourtant, l'équipe a encaissé une quatrième défaite à ses cinq derniers matchs.

Bien sûr qu'il faut tenir compte de l'opposition, mais le fait reste que l'attaque du CH n'a pas généré grand-chose au cours de ces quatre revers.

C'est étrange. C'est comme s'il y avait trop de gars pour le nombre de chaises disponibles et que ça soulève du mécontentement.

Galchenyuk à l’aile

D'ailleurs, on a assisté dimanche à une première cette saison lorsqu'Alex Galchenyuk a été employé dans un rôle d'ailier, aux côtés de David Desharnais. Il n'a obtenu que 13 minutes et 49 secondes de jeu.

«Galchenyuk n'a pas encore retrouvé son niveau de jeu et la vitesse qu'il affichait en début de la saison», a souligné Michel Therrien lors de son point de presse.

Il est vrai que le numéro 27 tarde à retrouver tous ses moyens, mais c'est clair qu'il peut difficilement être heureux de jouer à l'aile pendant que Phillip Danault évolue au centre de Max Pacioretty et d'Alexander Radulov.