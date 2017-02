«Monty a été fantastique» – Max Pacioretty

Le Canadien n’a pas à rougir de ses deux sorties du week-end. N’empêche qu’il en ressort avec un seul point de plus au classement.

«On vient de disputer deux matchs contre de très bonnes équipes. Encore aujourd’hui, on affrontait une formation lourde dotée de beaucoup de talent et de vitesse, a souligné Michel Therrien, au terme de la rencontre. Il ne faut pas oublier qu’on vient de disputer quatre matchs en six jours.»