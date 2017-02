Pizzas, burgers, smoked meat, sushis, déjeuners gourmands... Lors d’une prochaine sortie dans l’ouest de la ville, profitez-en pour mordre dans Cap-Rouge.

Sushibox Photo courtoisie

Des sushis qui déménagent

Sushibox commence l’année en déménageant. D’ici quelques semaines, la destination sushis s’emparera de l’ancien local des Boucanes (955, route Jean-Gauvin), son voisin, au sein d’un décor complètement rénové. En plus d’offrir plus de places assises (passant de 25 à 40), un espace de «prêt à emporter» plus vaste et une terrasse l’été, le nouvel emplacement permettra de bonifier la production en cuisine et de multiplier les nouveaux produits (soupe-repas, sushis, bols, etc.). Pour avoir un avant-goût des nouveautés, toujours concoctées avec le meilleur riz qui soit et des produits frais, réservez votre forfait de la Saint-Valentin (photo), qui compte entre autres le tartare de thon sauce mangue aigre-douce et l’hosomaki renversé au homard citronné. Quant au local actuel de Sushibox, qui demeurera ouvert jusqu’au déménagement, il ne devrait pas rester vacant longtemps, puisqu’un projet y mijote... À suivre!

Chic Alors! Photo courtoisie

Arrivée des déjeuners

D’ici la fin du mois de février, les déjeuners du week-end se dégusteront au restaurant Chic Alors! (927, route Jean-Gauvin). Servis dès 8 h, ces plats gourmands et haut de gamme rappelleront ceux du défunt restaurant Les Boucanes (mêmes propriétaires) à travers la poutine déjeuner (photo), les œufs bénédictine, les gaufres et autres plats généreux. Plus tard en journée, craquez pour les pizzas (pâte levée ou mince) Chic Alors!, façonnées à la main, garnies d’ingrédients frais et faits maison, puis cuites dans un four au gaz assurant une qualité constante. Une vingtaine de sortes figurent au menu et il n’est pas question de retirer l’une d’elles, tellement ces pizzas sont toutes très convoitées. Parmi les plus récentes créations, notons celles au canard confit, au Prosciutto et figues et la Tex-mex qui font saliver. L’originalité et les saveurs des desserts maison font aussi fondre d’envie les clients qui ont la dent sucrée.

Chez Victor Photo courtoisie

Burgers actuels et décor antique

Déguster un burger rempli de saveurs et d’originalité, accompagné d’une bière de microbrasserie, dans le décor chaleureux d’une maison bicentenaire... Voilà l’expérience que propose le restaurant Chez Victor de Cap-Rouge (4252, rue Saint-Félix). Parmi les spécialités de l’endroit, il faut, paraît-il, absolument goûter aux deux fondues parmesan maison, au Migneron de Charlevoix et au fromage de chèvre Capriny de Portneuf. Les saveurs régionales rehaussent également le burger Portneuvien, garni de bœuf Highland de Grondines et du fromage Saint-Raymond de Saint-Alexis de Portneuf. En plus des burgers Porc et bleu, Brie et confiture de poivron, Côtes levées et tous les autres, un autre sandwich s’invite sur le menu en février. Il s’agit du Burger Le Canotier (porc, fromage Le Canotier de L’Isle-aux-Grues, oignons confits à la crème de Cassis Monna & filles, etc.), offert dans tous les Victor, en l’honneur du Grand Défi Chez Victor de canots à glace (4 mars).

Café-Boulangerie Paillard Photo courtoisie

Pizzas et cie

Au Café-Boulangerie Paillard du 811, route Jean-Gauvin, à l’entrée de Cap-Rouge, un impressionnant four à pizzas donne l’eau à la bouche en plus d’attiser l’œil. La pâte à pizza est façonnée, garnie de légumes, fromages fondants et viandes fines, puis cuite quelques minutes sur la sole, devant les clients alléchés. Découvrez aussi les sandwichs offerts en combo, la réputée baguette Paillard, les croissants pur beurre, le pain Fromignon concocté avec le fromage 1608 de Charlevoix, les macarons géants, le gâteau au chocolat blanc et agrume, le Forêt noir revisité, le clafoutis aux bleuets, les 15 sortes de cafés en grains, les chocolats et une multitude d’autres petits plaisirs délectables. Impossible de repartir les mains ou le ventre vide!

Resto-Pub L’Immédia Photo courtoisie

Réputé smoked meat depuis 25 ans

La pointe de poitrine de bœuf marinée et fumée de Lesters, cuite à la vapeur, puis coupée au couteau pour assurer sa tendreté, combinée au pain de seigle de La Maison du pain... Voilà les principaux ingrédients qui font la réputation du smoked meat du Resto-Pub l’Immédia (1221, rue Charles-Albanel). Combiné à un cornichon à l’aneth, à la salade de chou maison et aux frites frisées fraîchement coupées du matin, ce sandwich est devenu un incontournable. Aussi au menu, le fish’n chips de morue enveloppé d’une pâte à crêpe légère et accompagné d’une sauce tartare maison, comble les amateurs. Salades, burgers, poutines, pogos maison, tarte au sucre d’érable, gâteau au chocolat praliné et cheesecake décadent donnent aussi envie de manger avec appétit... Immédiatement! Surveillez les célébrations entourant le 25e anniversaire du restaurant.