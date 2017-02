Patrik Elias songe à la retraite

Le Tchèque Patrik Elias pourrait choisir d’accrocher ses patins plutôt que de revenir au jeu, cette saison, avec les Devils du New Jersey. Opéré à un genou en mai dernier, Elias n’a pas été en mesure de disputer un match. Il doit par ailleurs signer un contrat d’ici le 1er mars afin d’être admissible à un retour. À 40 ans, Elias poursuit sa réhabilitation, mais il a laissé entendre qu’il était incertain de pouvoir jouer à nouveau dans la LNH.

«Le temps s’écoule, présentement, a-t-il témoigné. J’ai parlé à l’organisation avant Noël et exprimé comment je me sens physiquement et je pense honnêtement que je serais en mesure de revenir. Mais je dois voir où j’en suis mentalement. C’est difficile à expliquer. Quand tu passes par certaines blessures, ça te laisse un petit doute et en même temps, tu réalises qu’il y a peut-être autre chose après le hockey.»