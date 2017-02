Paul Piché au Centre Vidéotron

Paul Piché célébrera ses 40 ans de carrière avec plusieurs invités le 17 mars prochain, sur la scène du Centre Bell. Le chanteur annonce qu’il s’offrira également le Centre Vidéotron, à Québec, le 20 mai. Safia Nolin et Vincent Vallières font partie de la liste d’invités pour l’instant, et d’autres noms sont à confirmer. Paul Piché souligne en 2017 le lancement de son premier album, qui comprenait Heureux d’un printemps et Y’a pas grand chose dans l’ciel à soir. Le musicien de 63 ans revisitera donc tous ses succès. Les billets pour le spectacle au Centre Vidéotron sont en vente dès lundi.