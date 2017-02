PHOTO | Cette couverture provocante à propos de Trump fait polémique

La page couverture et l'article du petit magazine culturel et politique irlandais Village qui met en vedette Trump et son possible assassinat ont suscité beaucoup de réactions négatives au sein de plusieurs citoyens de différents pays, notamment des Américains.

L'expression «pourquoi pas» accompagnée d'une photo de la tête de Trump et d'une visée; voici ce qu'on remarque lorsqu'on regarde la couverture de la plus récente édition du magazine Village.

Village February out today, Friday. Cover and editorial: why taking #Trump out would be unethical pic.twitter.com/Wr2lmgTtvx — Village Magazine (@VillageMagIRE) 3 février 2017

Vous n'avez jamais entendu parler de ce média, «fort» de ses 4000 abonnés Twitter? vous n'êtes pas seuls: quelques Irlandais qui répondent au bas du texte en ligne, que vous pouvez lire ici, affirment soit qu'il s'agit d'un magazine qui s'adresse à un public très précis, soit qu'ils n'en ont jamais entendu parler.

Le média aux idéologies gauchistes se défend en mentionnant qu'elle ne croit pas qu'il s'agit de la bonne chose à faire: «l'aspect éthique et pratique dit ne pas le faire», peut-on lire dans l'exergue inférieur du texte.

Bref, Village amorce son texte en expliquant «le problème Trump», qui est, selon eux, «cultive la haine, est contre les libéraux, contre la démocratie, hostile à la presse, contre l'environnement, en plus d'être une brute corruptible, un menteur et un misogyne».

Le reste du texte évalue, selon des arguments se basant sur les politiques du président et les pensées de philosophes grecs et romains, si assassiner le président des États-Unis serait la bonne chose à faire.

L'auteur, qui n'a pas signé son texte, conclut son texte avec «un calcul» des risques qu'impliquerait un tel geste.

Sans citer le texte complet, le ou les auteurs soulignent que selon eux, Trump fera une erreur majeure qui lui vaudra la destitution. De plus, toujours selon le magazine, son auto-destruction enseignera une leçon au peuple de ne plus jamais élire un président semblable, ce qui permettra de repenser le fonctionnement des institutions démocratiques.

Rappelons qu'assassiner qui que ce soit est tout simplement illégal dans à peu près toutes les nations du monde.

L'auteur a aussi joint une conclusion générale, qui explique que dans ce cas, la violence n'est pas une option, «même dans le cas de Trump».

«Personne n'a souhaité la mort de Trump, c'est tout le contraire», répond le magazine à un jeune homme sur Twitter.

Peu de nouveaux lecteurs

Selon les réactions du public, Village n'a certainement pas profité d'une vague soudaine de nouveaux abonnés.

En général, pour ne pas dire unanimement, les commentaires sont cinglants: entre autres, des accusations d'incitation à la haine, voir au meurtre, de manque de jugement, de choix éditorial très douteux et on en passe.

Certains ont même émis des plaintes au FBI et à la CIA, et d'autres souhaitent que les administrateurs et rédacteurs du magazine ne puissent plus visiter les États-Unis.

Capture d'écran - villagemagazine.ie

Capture d'écran - Twitter

Capture d'écran - Twitter

Capture d'écran - villagemagazine.ie

Capture d'écran - villagemagazine.ie