Raphaël Gagné champion du fatbike

Le cycliste de Lac-Beauport faisait partie d’un contingent d’une cinquantaine d’athlètes qui prenait part à cette troisième édition du volet robervalois de la Mahikan Race. En plus de rouler aux côtés de la relève canadienne de cross-country, Gagné se frottait à des spécialistes de la route, dont Jérôme Coppel, qui compte six participations au Tour de France.

«J’aime beaucoup les organisateurs, ce sont des gens d’Italie (Marco Camilloni et Daniela Bardelli) et ils travaillent pour Eurosport. J’avais le goût de vivre l’expérience avec eux. C’était une belle atmosphère et une belle fête du vélo», a raconté l’olympien des Jeux de Rio au bout du fil.

À un mois du lancement de la saison en cross-country, Gagné s’est présenté au Lac-Saint-Jean sans attentes. «J’allais là avec la forme du moment. Je me suis beaucoup entraîné à basse intensité, en décembre et janvier. C’était une course intense et très difficile, mais pas longue. Je suis bien content des sensations que j’ai eues», a expliqué celui qui a obtenu le titre québécois en fatbike, la semaine précédente.