Se partir une chicane avec l’Iran

Les problèmes ne manquent pas dans le monde. La croissance économique, par exemple, reste faible, alors que les populations continuent de s’accroître. Plus de gens, plus de jeunes avec rien à faire, ce n’est bon pour personne. Il y a ces bouleversements climatiques qui, de mois en mois, ont des effets inattendus et de plus en plus néfastes un peu partout. L’accès à l’eau potable devient chaque jour plus compliqué, plus conflictuel.

Les combattants de l’État islamique reculent sur tous les fronts, mais cette forme de désespoir qui a poussé tant de musulmans à s’engager dans une lutte aussi folle ne va pas disparaître lorsque le dernier extrémiste aura été abattu. Les grandes menaces, bref, sont toujours là, le danger nous guette au moindre détour diplomatique. Alors, de tout ce qu’il y a à faire, jouer les gros bras avec l’Iran, une priorité, vraiment?

CHERCHER LE TROUBLE

L’administration Trump — trois mois après l’élection du milliardaire et plus de deux semaines après son investiture — n’a pas encore pris son rythme de croisière. Pourtant, cette semaine, l’Iran est devenu objet d’obsession. Après le test d’un missile balistique par Téhéran, le général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale, est sorti, furieux, pour clamer que l’Iran était désormais «mis en garde», sans préciser ce que cela pouvait impliquer.

Finalement, vendredi, de nouvelles sanctions ont été annoncées contre le régime des ayatollahs et le président Trump, interrogé sur cette décision, s’est contenté d’un minimaliste: «Ils se comportent mal.» Ceux qui se plaignaient que Barack Obama s’aventurait dans des analyses trop complexes seront comblés.

UNE IDÉE FIXE

Pas du tout étonnant que la première grande décision internationale de la présidence Trump concerne l’Iran. Le général Flynn est hanté par l’islam qu’il ne voit surtout pas comme une «religion de paix» et il assoit dans la même barque les islamistes sunnites et les Iraniens chiites. Peut-être pire encore, le général James Mattis, le secrétaire à la Défense, est dévoré par la suspicion à l’égard de Téhéran. Récemment encore, il affirmait que les trois plus grandes menaces auxquelles les États-Unis font face sont «l’Iran, l’Iran et l’Iran».

Ce n’est pas que les Iraniens soient des enfants de chœur. La République islamique a pris sur elle de défendre les minorités musulmanes chiites et on voit ce que cet engagement donne au Yémen, dévasté par la guerre. En Irak où les chiites sont majoritaires, Téhéran y possède une telle influence que Bagdad est de plus en plus perçu comme un satellite de son grand voisin persan.

PLACE À UN REMAKE ?

Alors que l’Arabie saoudite et son interprétation de l’islam nous ont donné Oussama ben Laden, la majorité des terroristes mêlés aux attentats du 11 septembre 2001 et les militants de l’État islamique, l’Iran est décrit comme plus menaçant encore. Pour tous ses défauts, il y a pourtant là une société civile active, un débat démocratique avec des ratés, mais qui vaut tout de même mieux que la monarchie absolue et obscurantiste de Riyad.

Mutatis mutandis, ce que j’entends à la Maison-Blanche me rappelle les proches de George W. Bush qui, dès leur arrivée dans le Bureau ovale, ont cherché par tous les moyens à démoniser Saddam Hussein. Les attaques du 11 septembre leur ont permis d’assouvir leurs caprices: l’Irak a été envahi et la région est, depuis, à feu et à sang. Voyons voir si, cette fois encore, les va-t-en-guerre auront le dernier mot.

DES PROPOS SANS AMBIGUÏTÉ

« L’islamisme est un cancer vicieux à l’intérieur du corps de 1,7 milliard de personnes et il doit être excisé. » - 23 août 2016

Photo courtoisie

- Michael T. Flynn

Lieutenant-général, Armée américaine

Conseiller à la Sécurité nationale

58 ans

« Malgré tout ce qui se dit sur l’État islamique et Al-Qaïda — ce sont des menaces graves —, rien d’aussi sérieux à long terme [...] que l’Iran. » - 22 avril 2016

Photo courtoisie

- James N. Mattis

Général, Marines

Secrétaire à la Défense

66 ans

Islam, deux grandes branches

85 % Sunnites

15 % Chiites

Arabie saoudite

97 % Sunnites

2,5 % Chiites

Iran

90 % Chiites

5 % Sunnites

Syrie ( avant la guerre )

74 % Sunnites

13 % Chiites

10 % Chrétiens

Irak