Shopping gourmand

Ouverture récente Photo Amélie Deschênes, collaboration spéciale

Shaker à Charlesbourg

Le tant attendu Shaker Cuisine et Mixologie de Charlesbourg a enfin ouvert ses portes au 8000, boul. Henri-Bourassa, dans l’ancien local de La Cage. Un investissement de 750 000 $ a été nécessaire pour faire naître ce restaurant de 240 places déjà très couru. Le menu (les tartares, poke bowls, burgers et cie) combiné à l’enivrante mixologie, à l’ambiance festive et au décor moderne industriel crée l’envie d’y prolonger la soirée.

Nouvel arrivage Photo courtoisie

Collations chocolatées PRANA

Les Écorces de chocolat et les Écorces chocolatées PRANA (PDSF: 5,49 $ pour 95 gr ou 100 gr), qui arrivent tout juste sur le marché, sont entièrement conçues avec des ingrédients issus du commerce équitable de la meilleure qualité. Ce plaisir non coupable propose une panoplie de noix, de graines et de fruits enrobés d’un délicieux chocolat! Quatre saveurs différentes s’emparent des tablettes des épiceries, soit trois à base de chocolat noir («amandes et sel de mer», «noix caramélisées» ainsi «que canneberges, noix et graines») et une composée de lait végétalien rappelant le goût du chocolat au lait (noisettes et riz croquant).

Pensée écologique Photo courtoisie

Récoltez en vrac

Pour réduire le gaspillage lié au suremballage, il suffit de remplir vos propres pots de farine, d’huiles d’olive, de vinaigre, de fruits séchés, d’épices, de beurre d’arachides, de thés, de cafés, etc., à La Récolte (885, 3e Avenue). Apportez vos contenants (ou procurez-vous des pots et sacs réutilisables en magasin), pesez-les dès votre arrivée, puis remplissez-les sans oublier d’y inscrire le code de l’aliment choisi. Passez à la caisse et soyez fiers d’encourager une initiative locale et environnementale visant à limiter le gaspillage. C’est aussi simple que ça!

Déménagement photo courtoisie

Quai19 - Rioux et Pettigrew

Le restaurant Quai 19 déménage et se rebaptise pour mieux renouer avec ses racines. C’est à la Saint-Valentin que le bistro ouvrira officiellement ses portes au 160, rue Saint-Paul (ancien local du Mistral Gagnant), arborant le nom de Rioux et Pettigrew, en l’honneur du marchand spécialisé dans la vente au détail en gros qui a occupé ce lieu il y a plus de 150 ans. Le décor éveillant le passé et la cuisine inspirée des arrivages du chef Dominic Jacques poursuivront l’histoire de Rioux et Pettigrew... Soyez-en les témoins!

Bonne cause Photo courtoisie

C’est reparti pour Restolove

La 6e campagne web Restolove, au profit de Moisson Québec, se poursuit jusqu’au 28 février. Procurez-vous, sur le site restolove.com, un bon de réduction à 50 % de sa valeur, échangeable dans l’un des 16 restaurants participants: Le Manoir (Québec et Charlesbourg), Ô 6e Sens, Le Clocher Penché, Panache, Tuscanos, L’Intimiste, Le Batifol (Lac Beauport et Beauport), Mia Pasta, Il Teatro, Chez Harry, La Goéliche, Le Fin Gourmet, Côtes-à-Côtes Resto-Grill (photo) et Trattoria La Scala. Les recettes des ventes seront remises à Moisson Québec, l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec, qui approvisionne 128 organismes accrédités venant en aide à 36 853 personnes chaque mois, dont 36 % sont des jeunes de moins de 18 ans.

Délicieuse découverte Photo courtoisie

Thés du Ceylan Tealia

Grands amateurs de thés ou néophytes avides de découvertes, faites vite infuser les thés du Ceylan (Sri Lanka) Tealia, disponibles chez Metro et IGA. Choisissez parmi les divers thés verts, thés noirs et tisanes, le mélange (feuilles de thé, fleurs, fines herbes, pétales, fruits séchés) qui vous fait saliver et tombez sous le charme des thés du Ceylan. Cultivés selon des standards très stricts, tous les ingrédients qui composent les mélanges de thés Tealia sont cultivés et produits 100 % naturellement, puis cueillis à la main, pour garantir un thé premium.