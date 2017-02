Tim Hicks à Lotbinière

Tim Hicks

Le populaire chanteur a développé une affection pour le Québec l’an dernier, alors qu’il s’est produit à trois reprises chez nous, entre autres au Festival western de Saint-Tite. Il revient avec la tournée Shake These Walls, titre de son dernier album, lancé en septembre et enregistré à Nashville. Tim Hicks est un des noms les plus reconnus sur la scène country canadienne. Il a trois albums à son actif et cumule les nominations aux Canadian Country Music Awards (CCMA) depuis quelques années.

The Washboard Union est un trio de multi-instrumentistes pas piqué des vers qui a remporté le titre de Découverte de l’année 2016 aux derniers Canadian Country Music Awards, en plus de quatre autres prix. Le groupe de Vancouver a déjà partagé la scène avec Keith Urban et ses deux derniers extraits, Shot of Glory et Maybe It’s the Moonshine, ont atteint les sommets des palmarès.