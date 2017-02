Trump cherche la bataille

RAPPEL : 63 millions d’Américains sur 200 millions d’électeurs inscrits ont voté pour Donald Trump le 8 novembre.

L'ex-premier ministre de la Norvège, Kjell Magne Bondevik, qui se rendait à Washington cette semaine pour assister au National Prayer Breakfast (il est ministre luthérien) a été détenu à son arrivée à l’aéroport Dulles.

Monsieur Bondevik voyage avec un passeport diplomatique dans lequel il est indiqué qu’il a été premier ministre de la Norvège, un allié des États-Unis, membre de l’OTAN. En 2003, alors qu’il était au pouvoir, il a autorisé la participation de la Norvège à l’invasion de l’Iraq par les États-Unis. Aujourd’hui, des soldats norvégiens participent présentement à la guerre contre l’État islamique.

Autrement dit, patte blanche et re-patte blanche. Et re-re-patte blanche

Il faut savoir aussi que la directive en cause n’était pas celle de Trump mais de Barack Obama.

Interrogation en règle

M. Bondevik été retenu et interrogé par des agents des services frontaliers qui avaient remarqué que son passeport portait l’étampe de l’Iran, en date de 2014. Il a expliqué qu’il s’était rendu là-bas pour assister à une conférence sur les droits de la personne en qualité de président du Oslo Centre pour Peace and Human Rights.

Il dit avoir été provoqué, même après avoir expliqué qui il était et qu’il se rendait au déjeuner national de la prière, tout comme le président américain, et qu’il était venu aux États-Unis à plusieurs reprises depuis son voyage en Iran, sans jamais être embêté.

‘Combien de dignitaires seront traités ainsi,’ a demandé M. Bondevik. ‘Ce genre de chose peut faire beaucoup de tort aux États-Unis.’

Raccrocher au nez d’un premier ministre

Personne ne va pleurer pour un diplomate incommodé mais cela démontre le niveau de suspicion aux États-Unis envers tous les étrangers. N’oublions pas que le président a raccroché la ligne au nez du premier ministre de l’Australie cette semaine, un autre allié indéfectible des Américains¸

Il a même menti sur la raison de leur désaccord, une entente entre l’Australie et les États-Unis qui ont accepté, sous Obama, d’accueillir 1 250 réfugiés. Trump a dit qu'ils étaient des immigrants illégaux emprisonnés (c’est pas tout à fait ça) et qu’il y en avait 2 000. Il n’a pas le choix que de respecter l’entente mais quel buffle !

Envahir le Mexique ?

Si vous avez regardé la déclaration conjointe lors de la visite de la première ministre britannique à la Maison Blanche, vous aurez sans doute remarqué qu’il se foutait royalement d’elle.

Près de deux millions de Britanniques ont signé une pétition pour que le gouvernement retire son invitation pour ne pas embarrasser la Reine, qui le recevrait au château de Windsor.

Le premier ministre du Mexique l’a eu au téléphone pendant une heure aussi cette semaine. Trump l’a menacé d’envoyer l’armée américaine sur le territoire mexicain pour éliminer les ‘bad hombres’ au sud du Rio Grande. Envoyer l’armée. Envahir. Wow.

Séparation des pouvoirs ? Bof

Il s’est aussi permis d’insulter un juge fédéral, le qualifiant de ‘soi-disant juge’. Personne, même pas le président, est au-dessus de la loi. De plus, les tribunaux sont indépendants de l’exécutif. M. Trump ne comprend pas, ou n’accepte pas, le principe de séparation des pouvoirs. Le 1er amendement non plus.

En entrevue à Fox News aujourd’hui, il a une fois encore exprimé son admiration pour Vladimir Poutine. Bill O’Reilly (photo ci-haut), que personne ne peut soupçonner d’être un crypto-gauchiste, lui a rappelé que le président russe était un tueur. Réponse de Trump ? ‘Nous aussi on a des tueurs.Nous ne sommes pas innocents.'

Quand à l'interdiction de voyage et de réfugiés qui a occasionné des problèmes partout dans le monde, Trump a dit que tout avait été comme sur des roulettes. Ce ne sont plus des faits alternatifs, mais un univers alternatif.

La vedette de FOX News a voulu pour savoir qui allait payer pour le mur. Trump a louvoyé, parlant plutôt d’emplois qui reviennent aux États-Unis, disant que les entreprises veulent faire ce qui est bien. Et O’Reilly de rétorquer ‘Oui mais vous les avez intimidés. Ils ont peur de vous.’

Bill O’Reilly et Trump sont des amis. Òu étaient des amis ?

Jusqu’où ça ira ?

Au sujet de Poutine et des tueurs, Marco Rubio, sénateur républicain pour la Floride a tweeté ‘Quand un militant démocrate a-t-il été empoisonné par le parti républicain, ou vice versa. Nous ne sommes pas comme M. Poutine.’

Justin Trudeau a raison de se tenir tranquille et de ne pas chercher à attirer l’attention de Donald Trump. De plus, il ne souhaiterait pas le recevoir à Ottawa (une pétition circule pour lui en refuser l’entrée), comme le veut la tradition. Justin se rendrait plutôt à Washington.

Quand on va souper chez des amis, c’est nous qui décidons de l’heure du départ. C’est la même chose. Une bonne idée, surtout si ça brasse.

Très sérieusement, il y a des grosses pointures de la politique et de la Constitution américaine y compris au moins un prix Nobel, qui s’inquiètent pour l’avenir de la démocratie et l'avenir des États-Unis. En plus de craindre une guerre avec la Chine. Ce qu'a prédit Steve Bannon, le plus proche conseiller du président, il y a l'an dernier.

Une théorie diabolique s’est infiltrée dans ma tête. Et si Trump voulait provoquer un conflit armé contre la Chine, avec son ami Poutine, pour que l’Amérique redevienne aussi ‘great’ qu’après la Deuxième guerre mondiale ? Pour ramener l’ordre mondial à ce qu’il était après 1945 ? Les guerres créent de l’emploi, remettent les pays à leur place (toi, petit insignifiant, moi big). Pour les gagnants, c’est win-win.

Ok, je vais me coucher...