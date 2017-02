Tu es un homme? Tu es coupable!

Ainsi, même si le DPCP affirme haut et fort que le député libéral Gerry Sklavounos n’a commis aucun crime, Manon Massé continue de croire aveuglément Alice Paquet.

Parce qu’Alice Paquet est une femme et qu’une femme ne ment jamais?

Le sexisme n’est pas acceptable quand il favorise la femme, et inacceptable quand il favorise l’homme: il est inacceptable, point.

On ne peut pas juger de la culpabilité ou de l’innocence d’une personne à la simple couleur de sa peau.

Il y a du sexisme et du racisme ou il n’y en a pas.

Imaginez que le DPCP ait porté des accusations contre Gerry Sklavounos et qu’un député libéral ait dit, devant les caméras, qu’il restait quand même convaincu que Sklavounos était innocent.

«Oui, mais dans le passé, on ne croyait pas les femmes lorsqu’elles affirmaient qu’elles avaient été agressées...»

Effectivement. Et les Noirs étaient systématiquement discriminés.

Et alors? On combat une injustice par une autre injustice? Une discrimination par une autre discrimination?

Non. On combat l’injustice par la justice. Et la discrimination par l’impartialité.