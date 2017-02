Un autre releveur pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto auraient conclu une entente d’une saison avec le releveur Joe Smith.

C’est du moins ce qu’a indiqué MLB Network.

Les détails du contrat n’ont pas été précisés et le club torontois n’a pas encore confirmé l’embauche.

Smith, 32 ans, a évolué pour les Angels de Los Angeles et pour les Cubs de Chicago lors de la récente saison. Il a totalisé 52 manches lancées, conservant une moyenne de points mérités de 3,46. Le releveur n’avait pas été inséré dans la formation des Cubs lors des récentes séries éliminatoires.

Plus tôt dans sa carrière, Smith a aussi porté les couleurs des Mets de New York et des Indians de Cleveland.