Un demi-million de Roumains dans les rues

Un demi-million de Roumains ont manifesté dimanche soir, plus nombreux que jamais à exprimer leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement qui a pourtant battu en retraite et retiré un décret sur la corruption à l’origine de la contestation.

Pour la sixième journée consécutive de manifestation, la mobilisation a battu un nouveau record: ils étaient environ 250 000 à Bucarest (photo), sur la place de la Victoire, siège du gouvernement, et autant dans une cinquantaine de villes à travers ce pays de 20 millions d’habitants. «Démission» et «Voleurs», ont-ils scandé dans la capitale, en brandissant des drapeaux aux couleurs nationales et des bannières étoilées de l’Union européenne.