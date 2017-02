Un tatoueur pense que tatouer son chat Sphynx est une bonne idée

Un tatoueur russe nommé Aleksandr a tatoué son chat Demon. Oublions le fait que le chat a dû souffrir, que l’anesthésie est possiblement dangereuse, que la bête n’a certainement pas été en mesure de consentir à un tatouage, et contemplons l’état du monde un peu.

La pauvre bête a un gros tatouage montrant de cartes à jouer, une bouteille d’alcool, une cigarette, une femme et une tour de prison, soit des dessins souvent utilisés par des voyous tatoués en Russie.

Capture d'écran - HR

«Heureusement», Demon était sous anesthésie durant le tatouage. Considérant qu’un chat est dérangé juste quand on lui joue après les moustaches, on ne peut sûrement pas imaginer le déplaisir qu’il a vécu. Et ce n'est pas du tout comparable aux marques que les agriculteurs infligent à leurs bêtes pour les reconnaître. Même si les deux activités sont douloureuses, il y a tout de même une grosse différence entre tatouer une bête pendant 2h-3h versus lui puncher une oreille.

Capture d'écran - HR

Et bravo, Aleksandr, pour cet acte de vanité ultime, parce que c’est clair que ton chat t’a jamais demandé un tatouage et n'en tirera jamais satisfaction. Tout ça, ce n'est que pour toi. *applaudissements*

Capture d'écran - HR

On espère, qu'au moins, le tatoueur donne tous les soins nécessaires à son chat dans la vie quotidienne.

Maintenant, profitons du moment où on a appris qu'un chat sans défense, ni poil se fait tatouer et méditons un peu sur l'état du monde.

Tout va bien.

Sources: Bored Panda, HR.