Une bande dessinée de Rimbaud aux enchères

Une bande dessinée rimbaldienne, qui contient les premiers dessins connus du poète, tracés et légendés de la main de Rimbaud, sera mise aux enchères mercredi à Paris par la maison Sotheby’s.

Parmi cet ensemble de sept dessins, «Plaisirs du jeune âge», six ont été réalisés par Rimbaud à la plume et un au crayon en 1865 alors qu’il avait 10 ans. Il s’agit d’un des cinq documents illustrés connus et authentifiés de Rimbaud.

Très narratifs, isolés dans une case, certains accompagnés de dialogues inscrits dans des «bulles», ces dessins ayant appartenu au parfumeur bibliophile Jacques Guérin sont estimés entre 100 000 et 150 000 euros (entre 140 000 $ et 211 000 $).

Bien que remarquable, cette bande dessinée rimbaldienne n’est pas l’oeuvre phare de la vente. Composé en 1872, Le poème La rivière de Cassis (à gauche), «seul manuscrit autographe de ce poème encore en mains privées», pièce offerte par Rimbaud à Verlaine, un an avant leur brouille, est estimé entre 200 000 et 300 000 euros (entre 280 000 $ et 422 000 $.