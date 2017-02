Une victoire qui soulage

Les Raptors de Toronto, qui éprouvent des ennuis par les temps qui courent, ont signé une victoire de 103-95 sur les Nets, dimanche, à Brooklyn.

Il s’agit seulement d’un troisième gain en 10 matchs pour la formation de l’Ontario, toujours privée de DeMar DeRozan. Blessée à la cheville, la vedette des Raptors n’a pas participé à la rencontre de dimanche.

En son absence, le colosse Jonas Valanciunas a dominé son équipe avec une récolte de 22 points en 25 minutes de jeu. L’athlète de 7 pi a aussi saisi cinq ballons dans les airs.

De son côté, Kyle Lowry a réalisé un triple-double en vertu d’une performance de 15 points et 11 rebonds. Celui-ci a aussi fourni 11 mentions d’assistance, ayant passé 39 minutes sur le parquet, un sommet chez les Raptors.

Terrence Ross a pour sa part obtenu 17 points. DeMarre Carroll en a totalisé 15, en plus d’avoir capté cinq ballons sous le panier.

Dans le camp des pauvres Nets, qui ont subi un neuvième revers de suite, Brook Lopez a été le meilleur des siens en attaque avec 20 points et sept rebonds.

Trevor Booker a aussi contribué avec une récolte de 15 points et 10 ballons saisis sous le panier.

Rien n’est perdu

Si les Nets ne sont déjà plus dans la course aux éliminatoires en raison d’un piètre dossier de 9-42, l’équipe de la Ville Reine vise toujours le sommet de l’Association de l’Est.

Elle occupe présentement le quatrième rang avec une fiche de 31-21 et accuse quatre matchs et demi de retard sur les Cavaliers de Cleveland et le premier échelon.