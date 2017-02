Voici à quoi ressemble l’adorable petite fille de Titanic aujourd’hui

Tout le monde se souvient de la scène torride de Titanic, dans laquelle Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet) consomment leur amour dans la Ford T. Mais avant ce moment intime, les tourtereaux ont passé une partie de la soirée à boire et à danser en compagnie de quelques amis et d'une petite fille prénommée Cora Cartmell.

Non seulement la jeune fille a eu la chance de danser avec Jack, mais l’acteur vedette lui a dit qu’elle était toujours sa préférée, malgré sa rencontre avec Rose. Alexandrea Owens-Sarno n’avait que 8 ans lorsqu’elle a décroché le rôle dans le film culte. 20 ans plus tard, voici à quoi elle ressemble.

