Coureurs de jupons

Le député libéral Gerry Sklavounos se retrouve avec une réputation entachée pour la vie après qu’Alice Paquet l’eut dénoncé pour avoir tenté de la violer. Or, la direction des poursuites criminelles et pénales a blanchi le député.

Voilà maintenant que le caucus libéral est prêt à le réintégrer après un mea culpa. Car l’homme serait un chaud lapin aux mains baladeuses. Le premier ministre Couillard, dont on est assuré qu’il est l’antithèse de ce genre de Zorro du sexe, exige que son député change son attitude à l’égard des femmes. Encore faudrait-il qu’il révise sa conception des femmes.

Le premier ministre est bien naïf. Il devrait s’entourer de conseillères qui lui dessilleraient les yeux. Car, encore de nos jours dans le Québec féministe, nombre de mâles croient honorer les «créatures» en les collant de trop près. Ils font semblant de les frôler alors qu’ils les pelotent et ils considèrent faire une gaminerie en décrochant le soutien-gorge de leur assistante, un petit jeu qu’aurait pratiqué le cavalier Pierre Paradis. Bref, ces hommes ne peuvent s’empêcher de céder à leurs désirs non partagés.

Se compromettre

Comment expliquer que des milliers d’hommes, personnalités publi­ques ou exerçant une autorité, ou confrères de travail ignorent qu’en agissant avec cette lourdeur qu’ils estiment légère ils compromettent leur travail et leur réputation? En d’autres termes, ces hommes sont victimes de leur éducation déficiente ou leur intelligence leur fait défaut.

Car il y aura toujours des femmes pour dénoncer leur harcèlement. Des femmes blessées, apeurées, dégoûtées, inquiètes pour leur emploi, mais aussi des femmes à la personnalité trouble, ambivalentes. Autrement dit, les obsédés des femmes au point de ne pouvoir contrôler leurs pulsions dans leur milieu de travail comme dans leur vie privée prennent des risques qui les mettent au ban de la société.

Silence

Alors pourquoi le harcèlement est-il aussi répandu? Pourquoi les Marcel Aubut et autres «fous des femmes» peuvent-ils sévir des années durant? La tentation est grande de croire que le silence des hommes devant ces coqs à la crête hérissée est sans doute un mélange d’amusement, d’envie et d’agacement. Le silence s’explique aussi parce que nombre d’hommes sont incapables de deviner que le patron ou les collè­gues si amicaux avec eux cachent des côtés prédateurs et sont à des niveaux divers des obsédés sexuels.

La société québécoise a une faible tolérance face aux «coureurs de jupons», comme aiment se définir les harceleurs. Le changement de mentalité à cet égard est remarquable. Seuls les pays scandinaves se comparent au Québec et au Canada en ces matières.

Le cas du député Sklavounos démontre à sa face même que si les comportements sexuels douteux ne sont pas criminels au sens de la loi, ils n’en sont pas moins inacceptables socialement. Ces hommes qui persistent à harceler les femmes en paroles comme en actes sont des irresponsables et des imbéciles. De plus, ils entachent non seulement leur réputation, mais ils éclaboussent leur famille. Avant de laisser balader leurs mains sur le derrière des femmes, ils devraient y penser à deux fois.