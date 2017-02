Yves Fournier, directeur développement des Affaires Associés, Dutran Construction et André Drolet, député de Jean-Lesage, membres du comité organisateur depuis 15 ans, se préparent pour le 53e Tournoi de golf de l’alimentation de l’Est-du-Québec, qui se tiendra le lundi 3 juillet (brunch à 11 h et départ à midi) au club Le Grand Portneuf.

Deux ambassadeurs: Stéphane Goulet, de la compagnie Planter’s, et Denis Poulin, de Nestlé Professional, s’ajoutent en 2017 à la promotion du Tournoi. Cette année encore, les fonds recueillis seront entièrement remis aux fondations Maurice-Tanguay, Centre psychopédagogique de Québec ainsi que Réno-Jouets. Il est donc temps de s’inscrire (au plus tard le 26 mars) pour s’assurer d’une place (elles sont limitées). http://golf.linkforce.ca/alimentation.

Ton don fait la différence

Une grande campagne de financement, sur le thème «Ton don fait la différence», a été lancée récemment au profit du Défi têtes rasées de Beauce-Nord. Trois activités populaires précéderont le traditionnel Défi têtes rasées qui aura lieu le 3 juin. La première activité se déroulera demain soir au restaurant Giovannina de Sainte-Marie avec «Ton don d’amour» dans le contexte de la Soirée Romance et affaires. La deuxième activité est le retour du Déjeuner beauceron à l’érable, «Ton don sucré», le dimanche 26 février, entre 8 h 30 et 12 h 30, à la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. Enfin, le troisième et dernier événement, «Ton don au suivant», au début mai, sera festif au profit d’une bonne cause. Sur la photo, les coprésidents d’honneur de la campagne: Guy Poulin, directeur général d’Armoires AD+, et Rémi Breton, président du Groupe Ferti, en compagnie du jeune porte-parole Hugo Gosselin.

AXE Lebourgneuf

Le regroupement de gens d’affaires, AXE Lebourgneuf, a profité de la tenue de son AGA, le 25 janvier dernier, pour lancer sa programmation 2017 et présenter ses nouveaux dirigeants. Sur la photo: Mario Bédard, DG de AXE Lebourgneuf; Julie Auger, avocate chez Bouchard Pagé Tremblay, v.-p. d’Axe; Daniel Giguère, directeur, affaires gouvernementales et réglementaires chez Innergex, président, et Manon Lévesque, planificatrice financière à la caisse Desjardins de Charlesbourg, secrétaire-trésorière.

Les grands voiliers

Une cinquantaine de grands voiliers provenant d’une dizaine de pays feront escale au Port de Québec du 18 au 23 juillet, dans le contexte du Rendez-Vous 2017 (RDV2017.com). L’activité est inscrite au programme des célébrations manquant le 150e anniversaire du Canada. Afin de se mettre dans l’ambiance, les membres de l’Escadrille nautique Québec ont reçu Jessika Munger, l’adjointe à la coordination maritime de l’événement, lors de leur 5 à 7 de la rentrée. L’Escadrille nautique est une association de bénévoles qui offrent des cours aux adeptes de la plaisance en collaboration avec le Service des loisirs de la Ville de Québec (ecpquebec.ca). Sur la photo, Mme Munger reçoit une plaque des mains de Jean-Guy Giguère, le commandant de l’escadrille de Québec.

Anniversaires

Alain Chainey (photo), aide-entraîneur chez les Nordiques (1987-1990), 65 ans...

Mike Hough, joueur de la LNH (1986-99) chez les Nordiques de 1986 à 1993, 54 ans...

Jean-Marc Guénette, le Montréalais amélioré, 75 ans...

Axl Rose, chanteur solis­te de Guns N’ Roses, 55 ans.

Disparus

Le 6 février 2016. Gilles Brown (photo), 73 ans, chanteur (Les Valentins) et parolier québécois... 2015.

Mari­sa Del Frate, 83 ans, actrice et chanteuse italienne... 2014.

Ralph Kiner, 91 ans, joueur de baseball américain ayant évolué dans les ligues majeures de 1946 à 1955... 2009.

James Whitmore, 87 ans, acteur américain.