Les mouchetées hivernales de la Réserve de Portneuf

Pêcher la truite mouchetée en pleine nature durant l’hiver alors que la glace recouvre la surface des lacs et avoir du succès, c’est possible présentement dans la réserve faunique de Portneuf.

Située à une heure et demie à peine de Québec, la réserve offre deux types de forfaits.

«Ce que nous voulons, avec ces forfaits, c’est offrir aux amateurs de pêche qui s’ennuient, si on peut le dire ainsi, de pouvoir taquiner leur espèce favorite, explique le directeur Mathieu. Également, nous avons monté notre structure d’offre en pensant aux petites familles qui voudraient profiter de l’hiver. En plus de la pêche, nous offrons des activités intéressantes, avec les équipements nécessaires.»

Deux possibilités s’offrent à vous pour pratiquer la pêche blanche dans la réserve. Il y a tout d’abord le forfait de pêche quotidienne dans le secteur Talbot, au lac Proulx. Tout l’équipement est fourni et le personnel de la réserve va creuser les trous dans la glace. Un relais chauffé est installé tout près du plan d’eau. Ce lac est situé à 15 minutes à peine d’une route forestière très bien entretenue. La réserve possède son propre matériel d’entretien pour les routes de son territoire.

En chalet

L’autre possibilité qui s’offre à vous, c’est un séjour dans l’un des chalets de la réserve, entièrement équipés pour passer un excellent séjour. Il y a 11 chalets dans le secteur Travers et 5 dans le secteur Talbot.

Là encore, tout l’équipement est fourni pour votre partie de pêche. Les gens de la réserve vont tout préparer pour vous afin que vous puissiez vivre une partie de pêche agréable. Il y a aussi un relais chauffé à proximité des lacs qui sont ouverts. Pour les enfants, dans le cadre du forfait familial, c’est gratuit.

En plus de la pêche, il est aussi possible pour les gens qui résident en chalet de profiter de la patinoire, de la glissade, d’une quinzaine de parcours et de sentiers de randonnée en raquet­tes. Vous pouvez le faire à proximité des chalets. Les amateurs de ski de fond peuvent aussi compter sur un réseau de sentiers totalisant 50 km. Les pistes sont entretenues mécaniquement par les gens de la réserve.

Les conditions

Pour participer à une excursion de pêche sur la réserve cet hiver, vous n’avez besoin que d’avoir votre permis de pêche et de vous procurer des vers de terre. La limite de prise et de possession est de 10 truites. Lors de notre passage, la pêche était plutôt bonne, nous permettant d’atteindre nos limites assez facilement. Parmi les truites capturées, il y avait de très beaux spécimens.

Pour tout savoir sur les coûts, les services et les dates disponibles, vous pouvez joindre les gens de la réserve au 418 323-2028

L’activité de pêche hivernale est offerte jusqu’à la mi-mars.

Modification importante

Le MFFP a procédé à une modification réglementaire importante pour la pêche hiver­­nale au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Jusqu’au 31 mars prochain, la pêche blanche sera permise comme d’habitude au lac Mothe, mais la pêche à la truite grise est désormais interdite durant cette période. Les spécimens capturés accidentellement devront être remis à l’eau le plus rapidement possible. Toutes les autres espèces pêchées dans ce lac pourront être conservées dans le respect des limi­tes de prises de la zone 28.

Calendrier de la FFQ

Le calendrier 2017 de la Fonda­tion de la Faune du Québec est actuellement disponible. En plus de son utilité habituelle, il vous présente des images inédites de plusieurs espèces fauniques, tout en offrant un résumé complet des activités de la Fonda­tion. En l’achetant, vous contribuez à la cause de cet organisme qui donne aux amateurs de chasse et de pêche un retour sur leur investissement très important après l’achat de leurs permis. Pour vous le procurer ou le feuilleter avant de vous décider: www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/calendrier.

Nourrissage des animaux

Le MFFP tient à rappeler aux gens qui profitent de la période hivernale pour nourrir les chevreuils que les conséquences de cette pratique peuvent être très dommageables pour les animaux. Un changement radical d’alimentation peut entraîner des problèmes de digestion très importants pour le chevreuil. De plus, si vous commencez à faire cela, en utilisant une nourriture adéquate, vous devez être prêt à le faire durant toute la saison, tous les jours. Pour tout savoir: www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/nourrissage-cerfs.jsp.

Jeunes initiés

Dans le cadre du programme Pêche en herbe, plus de 26 500 jeunes seront initiés à la pratique de la pêche blanche cet hiver. Cette activité s’inscrit dans le cadre de ce programme mis de l’avant par la Fondation de la faune du Québec, de concert avec Canadian Tire. Tout le matériel nécessaire sera fourni aux 37 organismes de 16 régions du Québec qui ont organisé des activités. Les jeunes recevront un certificat de Pêche en herbe qui leur servira de permis de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans. Pour tout savoir sur les activités: www.fondationdelafaune.qc.ca.